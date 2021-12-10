Думай как инженер

4 декабря в АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» состоялся конкурс профессионального мастерства «Инженер года» имени А.П. Червякова. В восьмой раз он прошел среди инженеров-электроников и инженеров-конструкторов.

В прошлом году из-за пандемии конкурс отменили. В этом он состоялся с учетом всех санитарных требований. Участие в нем приняли 17 инженеров-электроников и 14 инженеров-конструкторов в возрасте до 40 лет. Состязания проводились на двух площадках: базовой кафедре Арзамасского политехнического института (филиал) НГТУ им. Р.Е. Алексеева на АПЗ в цехе №65 и в кабинете службы главного технолога.

Регламент тот же. Два вида заданий: тест из 30 теоретических вопросов разного уровня сложности и решение четырех практических задач. Общее время на выполнение – 3 часа 45 минут.

Изменения коснулись системы оценки практического задания. Если раньше учитывались несколько критериев: ход инженерной мысли, оптимальность графического решения и правильный ответ, то в этом году – только правильность ответа.

Задания разрабатывали члены жюри под председательством главного конструктора Александра Сагина. Участники отвечали на вопросы и по вузовским спецдисциплинам, и по производственной деятельности, с которой сталкиваются в ежедневной работе.

Слово жюри и участникам

Сергей Дядин, заместитель главного конструктора по датчикам первичной информации и физическим платформам, заместитель председателя жюри:

– При подготовке заданий к этому конкурсу мы сделали шаг вперед. Теоретические тесты и практические задачи построили по принципу преемственности. Поэтому на звание «Инженера года» претендует тот конкурсант, который демонстрирует хорошие знания по теории, а потом доказывает их правильным решением задач. Отмечу, что предварительный просмотр решения тестов в очередной раз показал, что лучшие результаты у ребят, которые окончили курсы целевого назначения по гироскопии в цехе №49.

Алексей Селищев, начальник КБ-4 отдела главного конструктора, член жюри:

– Каждый год в задачи мы стараемся включать что-то новое. Поскольку сегодня ориентируемся и на производство гражданской продукции, то включили задания и на эту тему. В целом мы постарались сделать задачи максимально приближенными к реальной работе.

Надежда Назарова, инженер-конструктор 3 категории КБ-16 отдела главного конструктора:

– Участвовала впервые. Задания были 50/50 – по гироскопическим приборам и автоматизированным системам контроля. Если АСК – моя повседневная работа, то по гироскопии пришлось готовиться заранее. Спасибо Сергею Серафимовичу Дядину, который провел курс лекций.

Пришлось также вспомнить многие темы из курса института, например, теорию машин и механизмов, детали машин и материаловедение.

Порадовало доброжелательное отношение со стороны организаторов, членов комиссии и самих участников.

Ирина Балагурова

Фото Елены Галкиной