Батарейки, сдавайтесь!

В АО «АПЗ» отправлена на переработку первая партия отработанных батареек, собранных в рамках заводской экологической акции.

Новый проект по сбору аккумуляторов запущен Молодежным советом АПЗ в конце сентября. По поручению генерального директора для сбора батареек установили два ярких ящика в корпусе №3 и при входе во вставку 6.1 около банкоматов.

– За два с небольшим месяца ящики освобождали несколько раз, – рассказывает куратор акции Иван Антонов, начальник проектно-конструкторского бюро отдела капитального строительства. – Всего за это время собрали 91 кг отработанных аккумуляторов. Проект действительно востребован заводчанами.

1 декабря батарейки взвесили и отправили в Арзамасский техникум строительства и предпринимательства, где практика сбора и сдачи уже отлажена. Недавно генеральный директор АПЗ Андрей Капустин посетил это учебное заведение. Во время встречи с директором АТСП Олегом Бабушкиным наряду с другими вопросами была достигнута договоренность о передаче батареек с завода в техникум, откуда их отправят в сертифицированный пункт переработки опасных отходов.

В ближайшее время еще один ящик по сбору батареек будет установлен в здании отдела кадров.

Цифра

94,4% содержимого батареек превратится в материалы для новых производств.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина