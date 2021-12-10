«Были посередине озера в ледяной воде»: Провалившихся под лед отца и сына спасли в Борском районе

Озеро, на котором под лед провалились два рыбака. Фото: https://52.mchs.gov.ru/

Двое рыбаков чуть не погибли, провалившись под лед на озере Байкал (другое название – Спасское) в поселке Неклюдово под Нижним Новгородом. Ранним утром 10 декабря отец и сын пошли рыбачить на местное озеро. Рыбаки шли друг за другом прямо к центру водоема. Неожиданно 61-летний мужчина провалился под лед. Его 37-летний сын бросился на подмогу. В итоге оба рыбака оказались в ледяной воде.

О случившемся в региональном МЧС узнали в 7 утра. На место прибыли спасатели Приволжского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России. Они увидели, как примерно в 13 метрах от берега в самой середине озера в ледяной воде барахтаются двое горе-рыбаков. Толщина льда на водоеме составляла всего лишь 3 сантиметра, а глубина водоема на этом участке – более 2 метров.

Спасатели оперативно прибыли на место происшествия. Фото: https://52.mchs.gov.ru/

- Спасатели 1 класса Евгений Яковец и Дмитрий Еперин в специальных водонепроницаемых костюмах бросились в воду, чтобы поддерживать мужчин на плаву. В этот момент с берега с помощью спасательного устройства «конец Александрова» четыре других спасателя тащили их на сушу, - рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Спасенных мужчин на берегу уже ожидала карета скорой помощи. Обоих пострадавших доставили в Борскую районную больницу и госпитализировали. Старший из рыбаков находился в крайне тяжелом состоянии.

Как выяснилось, во время снегопадов лед покрыло снегом, поэтому издали казалось, что он уже достаточно плотный. Мужчины посчитали, что выходить на такой лед уже можно – это и слало их ошибкой.

Лед выглядел обманчиво крепким. Фото: https://52.mchs.gov.ru/

- Уважаемые нижегородцы! ГУ МЧС России по Нижегородской области в очередной раз обращается ко всем любителям рыбалки! Этот случай наглядно показал, что даже минусовая температура - не гарант крепкого льда! Мужчинам повезло – к ним успели спасатели. В следующий раз – очевидцев может не оказаться рядом, - заметили в МЧС.

Отметим, что безопасным считается лед, толщина которого составляет не менее 10-15 сантиметров. Однако при температурах выше 0 градусов прочность льда сильно снижается. Кроме того, непрочным считается лед в устьях рек, местах с сильным течением и произрастающей растительностью.

Ранее сообщалось, что рыбак утонул на водоеме городского округа города Бор.