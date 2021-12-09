Один человек погиб при столкновении автобуса и КАМАЗа в Нижегородской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский автобус столкнулся с грузовиком на трассе в Нижегородской области вечером 9 декабря. Один человек погиб, четверо пострадали. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Авария произошла около 18 часов в Ардатовском районе. Там на дороге местного значения в 6 километрах от поселка Идеал столкнулись автобус ПАЗ, перевозивший рабочих, и автомобиль КАМАЗ. На момент столкновения в автобусе находилось 17 пассажиров.

- Водитель автобуса при движении на спуск, выполняя левый поворот, выбрал скорость, не соответствующую дорожным условиям, что привело к заносу автобуса на встречную полосу, где он столкнулся с грузовиком, - рассказали в пресс-службе МВД.

Водитель автобуса скончался до приезда скорой. Медицинская помощь потребовалась четверым пассажирам.

Сейчас на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Не исключено, что причиной аварии стали сложные погодные условия: на днях в Нижегородской области прошел сильный снегопад, после чего наступила оттепель, а сегодня к вечеру ударили морозы.