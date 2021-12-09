Двадцатиградусные морозы придут на смену снегопадам в Нижегородской области. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Снегопады, ставшие настоящим испытанием для нижегородцев на этой неделе, сменятся суровыми морозами. Уже в выходные столбики термометров опустятся до отметки -23 градуса.

Похолодание в Нижегородской области начнется вечером в четверг: воздух будет быстро остывать, и к утру пятницы температура упадет до -21 градусов. Днем, хоть и будет светить солнце, сильного потепление не предвидится: синоптики обещают -19.

В субботу станет еще холоднее: метеорологи прогнозируют понижение температуры воздуха до -23 градусов. В воскресенье, однако, морозы чуть ослабнут, и термометры покажут -14…-17 градусов. Все эти дни будет ясная погода и умеренный ветер 6-7 метров в секунду.

На этой неделе на Нижний Новгород обрушился сильный снегопад: метель началась во вторник во второй половине дня и продолжается до сих пор. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, однако снег, похоже, пока побеждает. Мэр города Юрий Шалабаев после вчерашнего инспекционного объезда районов раскритиковал качество уборки снега в Нижнем Новгороде.

- В пятницу, по прогнозам синоптиков, температура в городе опустится до минус 13-15 градусов. Дорожникам и коммунальщикам надо привести территории в порядок до этого времени – иначе вся неубранная жижа, вода и снег просто застынут. Я предупредил глав районов, что еще раз проверю в конце недели, как им удалось исправить ситуацию, - заявил глава города.