В нижегородской больнице вспыхнул пожар из-за замыкания телевизора в палате.
Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области
В Семеновской центральной районной больнице утром 8 декабря случилось ЧП: там около 11 часов вспыхнул пожар в одной из палат. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.
- Сообщение о возгорании в больнице на улице Гагарина поступило в 11:06, на место происшествия было направлено шесть единиц техники и 16 человек личного состава, однако пожар был ликвидирован до их прибытия, - рассказали в ведомстве.
Площадь возгорания составила 1 квадратный метр. К счастью, возгорание заметили сразу же, поэтому его удалось быстро потушить своими силами. Никто не пострадал.
Как сообщили в МЧС, причиной пожара стало короткое замыкание телевизора в палате на втором этаже.