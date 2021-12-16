Первый «менделеевский класс» открылся в Нижегородской области. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

Торжественное открытие первого в Нижегородской области «менделеевского класса» с углубленным изучением химии и математики состоялось 14 декабря. Масштабный образовательный проект реализован на базе школы №27 города Дзержинска при поддержке Федерального экологического оператора, а в роли первооткрывателей выступили учащиеся восьмых классов.

- Перед Нижегородской областью, как и перед всей Россией, стоит задача повышения качества образования, а открытие подобных площадок позволяет дать те знания и навыки, которые мощно подкрепляются практикой. Этот опыт мы хотим тиражировать на весь регион, - поделилась заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Маргарита Банникова.

Проект дает прекрасную возможность получать знания от профессоров сильнейших вузов страны.

- Ученикам «менделеевского класса» хотелось бы пожелать оставаться такими же увлеченными, иметь желание развиваться и в дальнейшем работать в сфере экологии, промышленности или науки, - обратился к участникам проекта глава города Дзержинска Иван Носков, который также присутствовал на мероприятии.

Проект «Менделеевские классы» должен помочь в воспитании будущих высококвалифицированных кадров. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

Подготовка новых кадров ведется со школы

Учащиеся «менделеевского класса» обучаются по программе, которая несколько отличается от программы общеобразовательного класса, так как основной упор делается на химию, математику, экологию и биологию. Более того, здесь у учеников есть возможность практического применения тех знаний, которые они получат в теории.

- Сейчас мы взяли тренд на работу со школами, несмотря на то, что Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева является номером один в своей области. Мы видим свою базу, резерв и ресурс в той молодежи и тех юных ребятах, которые своими руками будут создавать не только новую индустрию – индустрию 4.0, но и новую экономику, - подчеркнул проректор по развитию образовательных программ и международной деятельности РХТУ им. Д.И. Менделеева Игорь Ерёмин.

Проект «Менделеевские классы» должен помочь в воспитании будущих высококвалифицированных кадров, которые будут бросать новые вызовы, а также создавать новые возможности в развитии экономики страны. Как отметил Игорь Ерёмин, сейчас рынок труда испытывает большую нехватку специалистов в таких сферах, как промышленность и экология.

- Наш профессорский и преподавательский состав будет стараться вам дать всевозможные знания, чтобы вы были максимально востребованы на рынке труда, - добавил Игорь Ерёмин.

Было подписано соглашение о сотрудничестве между школой и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

Экспедиция на Байкал

Восьмиклассников сначала посвятили в юные менделеевцы, затем организаторы проекта произнесли поздравительные речи, после чего состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между школой и Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.

Самым запоминающимся для ребят стала командная интеллектуальная игра «Сделай ставку» на темы экологии и химии, после который каждый смог получить призы. Также учащиеся рассказали о своей экспедиции на Байкал, прошедшей в сентябре 2021 года.

- На Байкал ездят менять мир, и в 2022 году ожидается следующая экспедиция, в которую поедут новые ребята. Задача экспедиции – показать, как важно бережно относиться к природе и использовать все возможные технологии для решения экологических проблем, - рассказала советник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.

Как рассказывают сами ребята – восьмиклассники и ученики «менделеевского класса», хоть у них уроки химии и начались только в этом году, но от занятий уже невозможно оторваться. Всего у ребят пока два основных урока химии в неделю, но есть и дополнительные занятия: по четвергам у них проходят вебинары со школьным учителем, а по пятницам - вебинары с педагогами из университетов.

- На вебинарах мы получаем много интересных материалов, и уроки химии - занимательная часть учебного процесса. Наша учительница рассказывает всё интересно и качественно преподносит нам информацию. Уроки пролетают очень быстро, - поделилась школьница Виктория Огородникова.

Проект реализован на базе школы №27 города Дзержинска при поддержке Федерального экологического оператора. Фото предоставлено пресс-службой ФГУП ФЭО.

В чем важность проекта?

Проект «Менделеевские классы» реализуется на базе общеобразовательных организаций регионов – участников национального проекта «Экология» при поддержке Федерального экологического оператора. Главная задача проекта сейчас заключается в том, чтобы подготовить детей, которым будет интересно развиваться в экологических направлениях в дальнейшем. Ведь как никогда в этой сфере деятельности необходимы опытные специалисты, инженеры и химики, которые будут работать над новыми технологиями рециклинга и получением новых продуктов, возвращенных в оборот. К слову, именно в Дзержинске сейчас строится первый в России экотехнопарк по переработке аккумуляторов электротранспорта.

- Накопители можно будет переработать и повторно извлечь компоненты, которые в них содержатся, и затем вновь использовать при производстве таких же аккумуляторов, - пояснила советник Управления по реализации проектов в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Наталья Хижная.

Безусловно, чтобы обеспечивать работу таких инновационных предприятий, необходимы высококвалифицированные кадры, в подготовке которых и будет помогать проект «Менделеевские классы».