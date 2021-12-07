В Яндекс.Такси опровергли падение доходов водителей в Арзамасе

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

В Арзамасе Нижегородской области около 50 таксистов устраивали забастовку. Водители съезжались на парковку возле городского ТРК и отказывались принимать заказы. Протестующие утверждают, что сотрудничают с сервисом Яндекс.Такси. По их мнению, доходы партнеров от выполнения заказов за последнее время упали.

— Минимальная цена поездки по городу 79 рублей. Мы хотим, чтобы было минимум 150 рублей, — так звучит основное требование бастующих.

Заметим, что протестную позицию разделяют не все коллеги. Вот что пишут в чатах таксистов и группах в соцсетях:

— Кто-то хочет бойкотировать «агрики» (агрегаторы — прим.авт.) и пойти стоять дикарем на вокзал?

— Пробовал работать в «ГОСТе» (диспетчерская служба такси в Арзамасе — прим.авт.). Там за все дерут комиссию. Пополняешь счет — процент. Клиент оплачивает картой — процент.

— Перед камерами постояли, а сейчас весь центр города снова в брендированных машинах Такси. Получается, у вас не забастовка, а провокация?

— Где вы видели цену в 79 рублей? Может быть, глубокой ночью или в разгар дня, когда пробок нет и заказов мало. Пробовали работать в час пик, а не парковки городские занимать?

При этом бастующие прибегали к достаточно спорным методам агитации. Об этом они сами рассказали в чате забастовке и социальных сетях. Делали фейковые заказы, а когда водитель приезжал на вызов, то его зазывали примкнуть к акции. В итоге человек терял время, деньги и невольно становился участником несанкционированного схода.

Мы также решили разобраться, сколько на самом деле получают таксисты в Нижегородской области. В том же сообществе «Водители Такси в Арзамасе» во «ВКонтакте», где обсуждают протест, буквально на прошлой неделе выкладывали скриншоты приложений с доходами.

Так, за 20 поездок водитель заработал около 4000 рублей. На другом скриншоте запечатлен экран с «гарантией». Агрегатор обязуется выплатить водителю 3800 рублей за 35 заказов в смену, если шофер сам не сможет заработать аналогичную сумму.

ОФИЦИАЛЬНО

Доход не снижается, а растет

Kp.ru запросил комментарий по ситуации в пресс-службе Яндекс.Такси. Там подчеркнули, что сервис работает штатно. В компании не считают, что утверждение о снижении доходов водителей является достоверным.

— Тарифы на поездки не менялись. В сервисе нет ограничений по доходу водителей ни в Арзамасе, ни в Нижегородской области, ни по стране в целом. За последний год средний доход партнеров не снижался. Напротив, с осени прошлого года вырос почти на четверть — 24%. Водители Арзамаса и Нижегородской области зарабатывают в среднем 300-350 рублей в час в тарифе «Эконом»е, — отметили в пресс-службе Яндекс.Такси.