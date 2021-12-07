Монету царской России и мерч для Красной армии нашли при археологических раскопках в Нижнем Новгороде

Фарфор РККА. Фото из личного архива Игоря Чечушкова.

Археологи обнаружили культурные артефакты на площадке, где будет вестись строительство нового корпуса Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде. В ходе раскопок обнаружились старинные монеты, керамику с гончарного круга и фарфор, изготовленный для Красной армии. Кандидат исторических наук, доктор философии Игорь Чечушков подробнее рассказал о находках представителям Высшей школы экономики. По его словам, найденные предметы принадлежат к разным временным интервалам и составить полную картину по ним невозможно.

- Всего здесь открыто три крупных объекта. Первое и самое раннее — это довольно крупная хозяйственная яма, в ней самый ранний материал — медная монета времен Елизаветы Петровны (1759 год). Но эта монета, скорее всего, попала туда случайно, и вряд ли она датирует саму яму, которая относится к более позднему времени, когда здесь находилась усадьба, принадлежавшая Елизавете Ивановне Крюковой, жене нижегородского губернатора Александра Семенович Крюкова, - сказал он.

Вторым объектом стал полуразрушенный колодец на глубине 6 метров от поверхности. В колодце были найдены разные материалы, самый ранний из которых относится к XIX веку. Третий обнаруженный объект – частный погреб, относящийся к первой четверти XX века. В погребе обнаружилась еще более интересная находка.

- среди битой фарфоровой посуды лежали два фрагмента тонкостеннных чашек прекрасной работы с росписью в виде символики Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), - рассказал специалист, добавив, что в20-е годы прошлого века фарфор выпускали только бывшие императорские фабрики.

- Для меня лично это очень любопытная находка – продолжил Игорь Чечушков, - получается, что фабрика, которая производила посуду в имперское время, после революции сменила профиль и начала производить, выражаясь современным языком, «мерч» для РККА.

Также в числе интересных находок фрагмент керамической посуды с орнаментом, которая использовалась для хранения сыпучих продуктов. Эта посуда была создана на гончарном круге и обожжена в дровяной или угольной печи. Такую посуду изготавливали ремесленники в XVIII—XIX веках.

По мнению Игоря Чечушкова подобные археологические изыскания следует считать спасительными. Ведь задача археологов найти, сохранить и задокументировать интересные артефакты прежде, чем на стройплощадку приедут бульдозеры.

Напомним, интересные археологические находки нашли при строительстве трассы М-12.

Эти артефакты представили в рамках «Транспортной недели – 2021», проходившей в Москве.