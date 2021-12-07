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Общество7 декабря 2021 12:45

Монету царской России и мерч для Красной армии нашли при археологических раскопках в Нижнем Новгороде

После проведения раскопок здесь начнется строительство нового корпуса НИУ ВШЭ
Мария СОРОКИНА
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Фарфор РККА. Фото из личного архива Игоря Чечушкова.

Фарфор РККА. Фото из личного архива Игоря Чечушкова.

Археологи обнаружили культурные артефакты на площадке, где будет вестись строительство нового корпуса Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) в Нижнем Новгороде. В ходе раскопок обнаружились старинные монеты, керамику с гончарного круга и фарфор, изготовленный для Красной армии. Кандидат исторических наук, доктор философии Игорь Чечушков подробнее рассказал о находках представителям Высшей школы экономики. По его словам, найденные предметы принадлежат к разным временным интервалам и составить полную картину по ним невозможно.

- Всего здесь открыто три крупных объекта. Первое и самое раннее — это довольно крупная хозяйственная яма, в ней самый ранний материал — медная монета времен Елизаветы Петровны (1759 год). Но эта монета, скорее всего, попала туда случайно, и вряд ли она датирует саму яму, которая относится к более позднему времени, когда здесь находилась усадьба, принадлежавшая Елизавете Ивановне Крюковой, жене нижегородского губернатора Александра Семенович Крюкова, - сказал он.

Вторым объектом стал полуразрушенный колодец на глубине 6 метров от поверхности. В колодце были найдены разные материалы, самый ранний из которых относится к XIX веку. Третий обнаруженный объект – частный погреб, относящийся к первой четверти XX века. В погребе обнаружилась еще более интересная находка.

- среди битой фарфоровой посуды лежали два фрагмента тонкостеннных чашек прекрасной работы с росписью в виде символики Рабоче-крестьянской Красной армии (РККА), - рассказал специалист, добавив, что в20-е годы прошлого века фарфор выпускали только бывшие императорские фабрики.

- Для меня лично это очень любопытная находка – продолжил Игорь Чечушков, - получается, что фабрика, которая производила посуду в имперское время, после революции сменила профиль и начала производить, выражаясь современным языком, «мерч» для РККА.

Также в числе интересных находок фрагмент керамической посуды с орнаментом, которая использовалась для хранения сыпучих продуктов. Эта посуда была создана на гончарном круге и обожжена в дровяной или угольной печи. Такую посуду изготавливали ремесленники в XVIII—XIX веках.

По мнению Игоря Чечушкова подобные археологические изыскания следует считать спасительными. Ведь задача археологов найти, сохранить и задокументировать интересные артефакты прежде, чем на стройплощадку приедут бульдозеры.

Напомним, интересные археологические находки нашли при строительстве трассы М-12.

Эти артефакты представили в рамках «Транспортной недели – 2021», проходившей в Москве.

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