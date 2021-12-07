Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 7 декабря 2021 года: Более 1,6 млн человек привились от COVID-19 в Нижегородской области Фото: Shutterstock

По данным на 01:00 7 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 218 437 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 659 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 188 659 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 633 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать шесть человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 092 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 7 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске (20 187) и на Бору (10 597). Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе (427) и Спасском районе (468).

Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (20 149), за прошедшие сутки там выявили 72 новых случая.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 134 человека), Санкт-Петербург (2 412 человек) и Московская область (2 215 человек).

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