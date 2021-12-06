Новогодние места 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить Фото: Михаил ФРОЛОВ

В этом году Нижний Новгород получил официальный титул «Новогодней столицы России», поэтому праздничные мероприятия, которые состоятся в городе, будут масштабными и насыщенными. Основное действо начнётся уже с 10 декабря и будет продолжаться не только до Нового года, но и во время каникул 2022 года.

«Комсомолка» делится подробной афишей мероприятий новогодних мест 2021-2022 в Нижнем Новгороде. Здесь вы сможете увидеть программу мероприятий, а также решите, куда сходить и что посмотреть в праздничные дни.

Сказочный поезд Деда Мороза

Одним из главных событий уходящего года, безусловно, станет приезд в Нижний Новгород сказочного поезда Деда Мороза. Так, 10 декабря на платформе Московского вокзала сделает остановку передвижная резиденция главного волшебника страны.

Все желающие смогут встретить волшебный состав, а те, кто купит билеты, побывают внутри поезда, посетят вагоны для игр и квестов, перекусят в вагоне-ресторане, лично пообщаются с Дедушкой Морозом и получат подарки. Будет и возможность отправить новогодние открытки, а также купить сладости в лавке.

Новогодний парад

А уже 11 декабря в самом центре Нижнего Новгорода развернётся настоящий новогодний парад с участием актеров, ростовых кукол, музыкантов. Колонны участников шествия проследуют от Кремля до площади Горького по всей Большой Покровской и завершится на площади Горького.

Действие будет сопровождаться завораживающей музыкой, красочными выступлениями и эффектными перфомансами.

Нижегородская ярмарка

Зарядиться праздничным настроением можно будет на территории Нижегородской ярмарки. Где и будут кипеть основные празднества. Здесь с 24 декабря откроется ледовый каток и состоится гала-шоу с участием известных российских фигуристов. Затем с 25 декабря по 9 января заработает новогодняя резиденция Деда Мороза.

Также все праздничные дни на ярмарке будут работать карусель, самоварная, фуд-корт, мастерские по изготовлению филигранных снежинок. Гости ярмарки смогут сфотографироваться с арт-объектами и купить сувениры.

Новогодняя ярмарка на площади Горького

Не менее празднично будет и в самом центре города – на площади Горького – здесь с 25 декабря по 7 января откроется новогодняя ярмарка. В сквере на площади появится 20 торговых домиков с напитками, сувенирами и игрушками, красиво оформленных к Новому году.

Помимо ярмарки здесь будет установлена главная городская ель, множество арт-объектов и фотозоны.

Фабрика стеклянных елочных украшений «Ариель»

Вместе с семьей или друзьями нижегородцы могут посетить фабрику елочных украшений «Ариель» и познакомиться с промыслом по изготовления стеклянных игрушек. Также своими глазами можно увидеть стеклодувный цех и художественную мастерскую, а завершить всё это мастер-классом по росписи игрушки.

Посещение организовывается по предварительной записи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях! Следите за нашими новостями:

* в группе Вконтакте

* в Одноклассниках

* в Фейсбуке

* в Инстаграм

* в твиттере

Также следите за последними новостями в нашем телеграм-канале!