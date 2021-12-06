Названы адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде в 2021 году

Названы адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде к Новому 2022 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Подготовка к Новому году в Нижнем Новгороде идет полным ходом: засверкали волшебными огнями центральные улицы, парки и скверы. Поскольку в этом году наш город имеет почетный титул новогодней столицы России, праздничные мероприятия начнутся раньше обычного. А чтобы нижегородцы смогли привнести в свой дом немного праздничной атмосферы, начиная с 10 декабря в Нижнем Новгороде будут работать традиционные ёлочные базары.

Стоимость на живую новогоднюю красавицу начинается от 800-1000 рублей за метр. Чем выше елка – тем дороже. Чем ближе к празднику, тем цены выше.

Как рассказали в администрации Нижнего Новгорода, ёлочные базары будут работать во всех районах города с 10 по 31 декабря. В специально отведенных местах будут установлены палатки, где будут продавать как натуральные, так и искусственные ели и новогодние украшения.

Принеся живую ель домой, не спешите ее устанавливать. Дайте ей постоять несколько часов в квартире, не расправляя ветки, чтобы она согрелась до комнатной температуры. После этого обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой, чтобы оно напиталось влагой – в этом случае ель сохранит свежий вид на более долгое время, даже если будет стоять без воды.

Поставить новогоднее дерево можно в специальную подставку с водой или в ведро с влажным песком. Лесная ель будет радовать Вас дома неделю-две, а вот сосна способна простоять до месяца.

КОНКРЕТНО

Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?

Автозаводский район

- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»);

- улица Космическая, у д.58А;

- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);

- улица Плотникова, 4а (у автостоянки);

- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).

Ленинский район

- площадь Комсомольская, 6 (на территории ЦНТ "Комсомолка").

Московский район

- на улице Чаадаева, у дома №28

Сормовский район

- проспект Кораблестроителей, 22б (у ТЦ "Севен");

- улица Щербакова, 15 ("Каскад Хаус").

Нижегородский район

- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)

Советский район

- на пересечении улиц Пушкина и Артельной;

- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»

Канавинский район

Здесь елочные базары откроются не раньше 20 декабря, сейчас уточняется места и график работы.

Приокский район

Ориентировочно елочные базары откроются к 15 декабря. Ближе к празднику перечень мест и время работы точек будут уточняться.