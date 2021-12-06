Названы адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде в 2021 году

Названы адреса ёлочных базаров в Нижнем Новгороде к Новому 2022 году.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Подготовка к Новому году в Нижнем Новгороде идет полным ходом: засверкали волшебными огнями центральные улицы, парки и скверы. Поскольку в этом году наш город имеет почетный титул новогодней столицы России, праздничные мероприятия начнутся раньше обычного. А чтобы нижегородцы смогли привнести в свой дом немного праздничной атмосферы, начиная с 10 декабря в Нижнем Новгороде будут работать традиционные ёлочные базары.
Стоимость на живую новогоднюю красавицу начинается от 800-1000 рублей за метр. Чем выше елка – тем дороже. Чем ближе к празднику, тем цены выше.
Как рассказали в администрации Нижнего Новгорода, ёлочные базары будут работать во всех районах города с 10 по 31 декабря. В специально отведенных местах будут установлены палатки, где будут продавать как натуральные, так и искусственные ели и новогодние украшения.
Принеся живую ель домой, не спешите ее устанавливать. Дайте ей постоять несколько часов в квартире, не расправляя ветки, чтобы она согрелась до комнатной температуры. После этого обновите срез и поставьте дерево на сутки в ведро с водой, чтобы оно напиталось влагой – в этом случае ель сохранит свежий вид на более долгое время, даже если будет стоять без воды.
Поставить новогоднее дерево можно в специальную подставку с водой или в ведро с влажным песком. Лесная ель будет радовать Вас дома неделю-две, а вот сосна способна простоять до месяца.
КОНКРЕТНО
Где можно купить елку в Нижнем Новгороде?
Автозаводский район
- улица Маковского, 17 (за рынком «Мончегорский»);
- улица Космическая, у д.58А;
- Южное Шоссе, 35 (у ТЦ «Перекресток»);
- улица Плотникова, 4а (у автостоянки);
- улица Львовская, 7 («Торговые ряды»).
Ленинский район
- площадь Комсомольская, 6 (на территории ЦНТ "Комсомолка").
Московский район
- на улице Чаадаева, у дома №28
Сормовский район
- проспект Кораблестроителей, 22б (у ТЦ "Севен");
- улица Щербакова, 15 ("Каскад Хаус").
Нижегородский район
- улица Костина у дома№13 (у входа в Средной рынок)
Советский район
- на пересечении улиц Пушкина и Артельной;
- улица Генерала Ивлиева, конечная остановка «Кузнечиха»
Канавинский район
Здесь елочные базары откроются не раньше 20 декабря, сейчас уточняется места и график работы.
Приокский район
Ориентировочно елочные базары откроются к 15 декабря. Ближе к празднику перечень мест и время работы точек будут уточняться.