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Общество6 декабря 2021 5:51

«Волнообразные морозы» и снегопады ожидаются в Нижнем Новгороде на этой неделе

Температурные качели устроят настоящее испытание метеозависимым людям
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
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Температурные качели устроят настоящее испытание метеозависимым людям.

Температурные качели устроят настоящее испытание метеозависимым людям.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что декабрь уже наступил, настоящая зима всё еще никак не установится в Нижегородской области. Снежный покров, который выпал в конце ноября, благополучно растаял, а новый толком не может лечь из-за не прекращающихся температурных качелей. Вот и на этой неделе нижегородцев ждут волнообразные морозы: ночью столбики термометров будут уходить в минус, а днем подниматься до положительных значений. При этом будет пасмурно.

Новая рабочая неделя начнется с морозной погоды: 6 декабря синоптики обещают -7 градусов и легкий снег.

7 декабря температура воздуха повысится до -3 градусов, ожидается пасмурная погода и сильный снегопад. При этом ветер поднимется до 17 метров в секунду.

В ночь на 8 декабря вновь ударит мороз до -7, а днем потеплеет до +3 градусов, но осадки при этом не прекратятся, поэтому вчерашняя метель превратится в мокрый снег с дождем, а осадков выпадет в два раза больше, чем накануне. «Прелести» добавит ветер до 15 метров в секунду.

В ночь на 9 декабря синоптики прогнозируют понижение температуры до -7 градусов, а днем в четверг ожидается +1. Ветер 8 метров в секунду, ожидается снег с дождем.

В пятницу, 10 декабря, начнется кратковременное похолодание: ночью столбики термометров опустятся до -11 градусов, а днем покажут -8.

В выходные нижегородцев ожидает морозная ясная погода. В субботу днем -15, ночью до -21 градуса, в воскресенье потеплеет днем до -1, ночью -15.

Больше всего от резких перепадов температур страдают метеозависимые люди: у них обостряются хронические болезни, появляются головные боли, усталость. В такие дни стоит особенно соблюдать режим и не давать организму лишних нагрузок - как физических, так и эмоциональных.

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