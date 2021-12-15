«Наставил пистолет и забрал деньги»: Вооруженный налетчик в маске ограбил мини-маркет в Нижнем Новгороде

Полиция ведёт поиски злоумышленника. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Настоящее разбойное нападение произошло в микрорайоне Сортировочный в Нижнем Новгороде 14 декабря. Во время ночной смены, где-то около 00:45 в торговый зал минимаркета, расположенного на улице Электровозной, ворвался вооруженный грабитель. Мужчина был одет в чёрное, на его голове находилась маска-балаклава, а в руках он держал пистолет.

Все происходящее зафиксировали камеры видеонаблюдения, на которых чётко видно, что мужчина направил оружие в сторону продавщицы, угрожая ей, потом перегнулся через прилавок и вытащил кассу. Добычей злоумышленника стали 3 тысячи рублей.

Перепуганная женщина в этот момент не смела шелохнуться, ей только оставалось следить за тем, как грабитель забирает небольшую сумму денег и скрывается в ночи. После этого женщина набрала в полицию, после чего на место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Найти грабителя в ту ночь не удалось, но продавщица сообщила полицейским приметы злоумышленника и одежду, в которой он был.

- Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «разбой», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

Полиция изучает записи с камер видеонаблюдения, чтобы установить личность грабителя и его местонахождения, также проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Расследование продолжается.

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