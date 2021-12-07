Комету Леонарда можно будет наблюдать на этой неделе в небе над Нижним Новгородом

По мере приближения к Земле звёздная величина кометы Леонарда достигнет +4 m, +3m. Фото: Грег Руппель. Взято с сайта Московского планетария.

Комета Леонарда, открытая исследователями в январе 2021 года, единственный раз пролетит в непосредственной близости к Земле. Её можно будет наблюдать с помощью бинокля или телескопа в небе над Нижним Новгородом уже на этой неделе.

- Наблюдать комету можно будет и невооружённым взглядом, но для этого нужно темное небо, что в городе проблематично. Поэтому лучше отправиться за город при хорошей погоде, - объяснил «Комсомолке» начальник научно-исследовательского отдела Нижегородского планетария Николай Лапин.

Известно, что на минимальном расстоянии от Земли комета будет 12-13 декабря. Астрономы ожидают, что по мере приближения к нашей планете звёздная величина кометы Леонарда достигнет +4 m, +3m. Это означает, что комета будет становиться ярче, а её хвост вытянется и увеличится.

- Затем с вечернего неба она перейдет на утреннее, а затем будет сложна для наблюдений из за сближения с солнцем, - добавил Николай Лапин.

Как отметили в Московском планетарии, комета Леонарда движется по гиперболической траектории, поэтому она пересечет Солнечную систему только один раз и больше не вернется.

Напомним, что в конце октября астроном-любитель заснял в Чкаловском районе необычное свечение, которое оказалось полярным сиянием.

- Это редкое свечение и оно преобладает в северной половине Нижегородской области, причем ночное небо зачастую окрашивается в оттенки зелёного цвета, - рассказала тогда «Комсомолке» пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

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