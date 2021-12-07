Нижегородец получил ожоги при инциденте с бытовым газом на проспекте Ленина Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Мужчина получил термические ожоги и был доставлен в ожоговый центр ПИМУ в результате инцидента с бытовым газом, произошедшем сегодня, 7 декабря, на проспекте Ленина, 15 в Ленинском районе Нижнего Новгорода. В ГУ МЧС России по Нижегородской области поделились подробностями происшествия.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть в 09:10. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что в окне дома на втором этаже выбило окна. Пожара и задымления в квартире не было, эвакуация жителей не потребовалась.

В квартире на втором этаже выбило окна. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

В результате ЧП пострадал один человек — хозяин квартиры, где выбило стёкла.

В администрации Нижнего Новгорода сообщили, что мэр города Юрий Шалабаев поручил оперативно закрыть тепловой контур дома №15 по проспекту Ленина. Он добавил, что важнее всего сейчас понять, какая помощь требуется жильцам пострадавшего дома, проверить работу систем жизнеобеспечения и определить масштаб ущерба.

— Дал поручение оперативно закрыть тепловой контур, чтобы не допустить промерзания помещений. Сейчас минусовая температура, а в пострадавшей квартире выбило стёкла. Также после проверки работы систем нужно быстро вернуть свет и газ в подъезд, где пострадала квартира, — утвердил мэр.

Кроме того, прокуратура Нижегородской области организовала проверку по факту ЧП.

— На место события для координации действий аварийных служб и правоохранительных органов выехал исполняющий обязанности прокурора Ленинского района Нижнего Новгорода А. Одинцов, — добавили в ведомстве. — В рамках проверки прокуратурой Ленинского района Нижнего Новгорода будет дана оценка соблюдению законодательства домоуправляющей компанией, а также лицами, обслуживающими газовое оборудование.

По итогам проверки рассмотрят вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Пострадавшего доставили в ожоговый центр ПИМУ. Фото: Пресс-служба администрации г. Н.Новгорода

Важно отметить, что МЧС не классифицирует случившийся инцидент как взрыв или хлопок, поскольку хлопок — это быстрое сгорание горючей смеси, при котором не образуются сжатые газы, способные разрушить несущие конструкции. А взрыв — это быстрое экзотермическое химическое превращение взрывоопасной среды, при котором выделяются энергия и сжатые газы, способные разрушить несущие конструкции.

То есть взрыв имеет большую скорость распространения фронта пламени, чем хлопок, и отличается резким ростом давления, которое несёт за собой разрушение. Поэтому ЧП на проспекте Ленина, 15 принципиально нельзя отнести к понятиям "взрыв" или "хлопок".

Каких-либо других сведений от официальных источников пока нет. "Комсомольская правда" будет следить за развитием событий.