Крупный ангар загорелся в промзоне Дзержинска утром 7 декабря. ФОТО: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Прямо в эту минуту пожарные подразделения борются с огнём в ангаре на Речном шоссе в промышленной зоне города Дзержинска Нижегородской области. Предварительно площадь пожара составила 1500 квадратных метров. К настоящему моменту пострадавших не обнаружено, о чём сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть в 8:57 сегодня, 7 декабря. Подразделения пожарных прибыли по адресу: Речное шоссе, 3В, городской округ города Дзержинска. Выяснилось, что горит внутренняя обшивка ангара. Люди успели эвакуироваться до приезда пожарных, помощь медиков никому не потребовалась.

– В 09:43 объявили локализацию пожара на той же площади. Сил и средств достаточно, – информируют в МЧС. – Ликвидация пожара продолжается. На месте от МЧС 6 единиц техники и 20 человек личного состава.

В ведомстве добавили, что открытое горение будет ликвидировано в ближайшее время.