Юрист: Препарат для 10-летней нижегородки, умершей от муковисцидоза, могли закупить за 10 дней

Фарит Ахмадуллин. Фото:@farit_official

Препарат «Трикафта» для 10-летней Евы Воронковой из Нижнего Новгорода, которая умерла от муковисцидоза, так и не дождавшись положенного ей лечения, можно было закупить в течение 10-ти дней. Об этом заявил юрист, президент ассоциации «Спасти и сохранить» Фарит Ахмадуллин, который участвовал в судебном разбирательстве в качестве представителя семьи Воронковых. Суд тогда принял решение в пользу родителей девочки, и незарегистрированный в России препарат должны были закупить, но процедура растянулась на месяцы. Юрист уверен, что лекарство можно было получить гораздо быстрее на законных условиях.

- Да, действительно, это можно было сделать за 10 дней, - говорит Фарит Ахмадуллин. - Это прописано в Федеральном законе №44 о госзакупках. Там указано, что в случае, если процедуры аукциона нецелесообразны, то есть возможность приобрести препарат у поставщика. Делается запрос всем дистрибьюторам — кто за какие цены может предоставить этот препарат. Выбирается самый дешевый и заключается с ним контракт, как с единственным поставщиком.

Возникает вопрос, по каким критериям определяется целесообразность проведения закупки? Как определить, где необходимо проводить закупку по всем правилам, а где можно заключить контракт с единственным поставщиком?

- Проведение аукциона нецелесообразно потому, что во всех выписках и заключениях консилиума говорится о тяжести состояния, о том, что болезнь прогрессирует. Решение суда было принято к незамедлительному исполнению как раз исходя из того, что была вероятность, что решение, принятое на общих основаниях, вступит в законную силу через 30 дней. Это будет нецелесообразно, потому что пациента уже не будет в живых. И все-таки минздрав дотянул до этого момента, хотя указано было, что исполнять надо немедленно, - добавил юрист.

Также он заметил, что в ходе расследования в любом случае будет выявлен человек, на которого возложена ответственность по лекарственному обеспечению.

- Без подписи главы Министерства, либо кого-то из его заместителей отдел обеспечения не может закупить такой препарат — сказал в заключение собеседник.

Напомним, 10-летняя Ева Воронкова скончалась в одной из больниц Москвы 20 ноября. Родители добились положительного заключения суда на закупку лекарства еще в сентябре, но препарата девочка так и не дождалась. Ее отец пытается разобраться в произошедшем, найти виновных, поэтому активно взаимодействует со следственными органами. По его наблюдениям, на момент смерти дочери тендер о закупке «Трикафты» даже не был выставлен.

Нижегородка с муковисцидозом так и не дождалась лекарства. Фото: Фейсбук Майи Сониной.

Свою проверку организовал и региональный минздрав. В частности, ведомство намерено проверить качество оказания медицинских услуг.

- Результаты проверки будут доведены до заинтересованных лиц в рамках действующего законодательства. Министерство здравоохранения Нижегородской области выражает глубокие соболезнования родным и близким ребенка, - добавили в министерстве.