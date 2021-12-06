«Бинокли в прошлое» появились на улицах Нижнего Новгорода

Стереоскоп на Большой Покровской. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Исторические изображения Нижнего Новгорода на рубеже XIX–XX веков покажут местным жителям в формате 3D. Об этом сообщает АНО «Центр 800». В рамках проекта «Нижний в 3D – взгляд через эпоху» в разных частях города установили 8 всепогодных уличных стереоскопов, которые позволят детально рассмотреть фотографии, выполненные в те времена известными фотохудожниками Андреем Карелиным, Максимом Дмитриевым и Дмитрием Смирновым. Также представлены тиражные стереопары неизвестных авторов, выпущенные издательством «Underwood&Underwood».

Изображение в стереоскопе. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

- Проект получил грантовую поддержку АНО «Центр 800» и инициирован Фондом сохранения фотонаследия им. С.В. Челнокова и Государственным Русским музеем фотографии, - говорится в сообщении.

Кстати, в октябре этого года в рамках проекта в Техническом музее состоялась фотовыставка с одноименным названием.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут увидеть улицу Большую Покровскую времен начала ХХ века через бинокль.

КОНКРЕТНО

Места установки стереоскопов:

- на пересечении ул. Должанской и ул. Мануфактурной: вид на ярмарочные ряды;

- Окская набережная (ул. Стрелка, 1): вид на Оку с плашкоутного моста;

- у Канавинского моста: вид на Нижневолжскую набережную;

- ул. Рождественская, 24: вид на церковь Козьмы и Демьяна и пассаж Блинова;

- ул. Рождественская, 11: вид на Кремлевский фуникулер;

- ул. Большая Покровская, 30: вид на Церковь Покрова Пресвятой Богородицы;

- ул. Большая Покровская, 8: вид на ул. Малую Покровскую;

- на пересечении ул. Славянской и ул. Студеной: вид на усадьбу Седова и Храм Святителей Московских.