Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 6 декабря 2021 года: Ещё у 663 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным на 01:00 6 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 217 778 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 663 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 188 026 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 657 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать три человека не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 9 056 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 6 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 301 человек), Санкт-Петербург (2 420 человек) и Московская область (2 096 человек).