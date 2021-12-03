Высокий титул

Арзамасский саблист, воспитанник спортклуба «Знамя» АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Кирилл Тюлюков получил памятную медаль за победу на юниорском Кубке мира.

Церемония награждения лучших фехтовальщиков по итогам года состоялась в рамках конгресса Международной федерации фехтования (FIE) в Лозанне 27 ноября. Памятные награды были вручены победителям Кубка мира и юниорского Кубка мира. В числе обладателей высокого титула и Кирилл Тюлюков. В этом сезоне воспитанник арзамасской и нижегородской школы фехтования завоевал личное золото и серебро в составе российской команды на первенстве мира среди юниоров-2021.

Федерация фехтования России была отмечена в числе трех национальных федераций (еще Венгрии и Катара) за усилия, приложенные для успешного проведения турниров в период пандемии. Также ФФР были вручены Призы наций: за победу основной сборной на Олимпийских играх в Токио и за победу юниорской сборной в медальном зачете на первенстве мира, которое в апреле прошло в Каире.

По материалам Федерации фехтования России

На снимке: Кирилл Тюлюков на церемонии награждения в рамках конгресса FIE. 27 ноября, Лозанна.

Справка

Международная федерация фехтования (FIE) – это мировой руководящий орган фехтования. В нее входит 155 федераций-членов, которые представляют этот спорт по всему миру. Штаб-квартира находится в швейцарской Лозанне. Миссия FIE – способствовать развитию фехтования во всем мире. С 2008 года президентом FIE является Алишер Усманов. 27 ноября его в четвертый раз избрали на этот пост.