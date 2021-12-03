Компьютер в подарок

В АО «АПЗ» уже пять компьютеров собрано и передано в семьи приборостроителей.

Акция «Собери мечту» действует на предприятии с середины июля. Благотворительный проект по сбору ненужной оргтехники организовал Молодежный совет АПЗ.

Восстановленные компьютеры передают семьям приборостроителей, находящимся в трудной жизненной ситуации, и многодетным.

Начиная с июля в пункт сбора принесли: 7 системных блоков, 4 корпуса, 6 мониторов, 4 материнских платы, 6 блоков питания, 5 клавиатур, 2 пары колонок, 5 модулей оперативной памяти, 3 видеокарты, 3 жестких диска, 3 компьютерных мыши, 5 ноутбуков, 2 сканера, 1 принтер.

В декабре планируется вручение еще нескольких компьютеров.

Юлия Мортина, распределитель работ цеха №65:

– Когда раздался звонок и мне сказали о предстоящем вручении компьютера в рамках акции «Собери мечту», я сначала не поверила. Ведь думала, что чудеса не случаются, а оказывается, они есть! Компьютер нам просто необходим. В семье четверо детей, трое маленьких. В следующем году сын Дима пойдет в первый класс. А еще впереди дни рождения детей, Новый год. Компьютер стал замечательным подарком. У меня не хватает слов, чтобы выразить благодарность ребятам! Они большие молодцы!

В декабре планируется вручение еще нескольких компьютеров

Акция продолжается! Ненужную компьютерную технику приносите в редакцию газеты «Новатор» (здание отдела кадров АПЗ, 1 этаж, каб. 105). За помощью в перевозке обращайтесь к куратору акции Александру Линюшину по телефонам: 8-930-666-2669, 8-930-700-0996.

Екатерина Ядрова

Фото автора

На снимках: компьютеры в подарок от организаторов акции получили

1. семья Мортиных и 2. семья Киреевых.