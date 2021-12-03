Секрет успеха – профессионализм сотрудников

3 декабря свой профессиональный праздник отметили юристы. О том, как коллектив юридического управления АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» работает в современных условиях, – в интервью с начальником ЮРУ Денисом Александровым.

– Денис Иванович, почти два года вы возглавляете ЮРУ. Как оцениваете работоспособность коллектива, которым руководите?

– Коллектив, без сомнения, один из лучших, с которым мне приходилось работать. Это настоящие профессионалы своего дела. Кроме того, несмотря на большую загруженность по работе, сотрудники поддерживают внутри коллектива атмосферу доброжелательности и взаимовыручки.

– Расскажите о структуре юридического управления. Как распределены функции между юристами, сколько человек трудится в ЮРУ?

– Под моим руководством сейчас работают 10 человек. Управление делится на три бюро.

За претензионно-исковым бюро закреплена вся работа по выставлению претензий контрагентам и представлению интересов предприятия в судах. Работа эта идет успешно. Например, за прошлый год в результате претензионно-исковой работы было взыскано (то есть именно поступило на счет завода) около 173,5 млн руб. В то же время с нашего предприятия было взыскано лишь 787 тыс. руб. Разница в 220 раз!

Хорошо работает и другое бюро – договорное. В его задачи входит не только договорная работа, но и взаимоотношения с Федеральной антимонопольной службой и органами прокуратуры в части выполнения гособоронзаказа. В этом году бюро оформило уже свыше 2500 договоров и дополнительных соглашений. Это очень большая нагрузка.

Бюро имущественных прав возглавляет мой заместитель профессионал высочайшего уровня Жанна Бочкарева. Сотрудники бюро решают самые разнообразные задачи. Это и корпоративная работа, в том числе юридическое сопровождение деятельности дочерних обществ; ведение учета имущества, находящегося в собственности предприятия; сделки с недвижимым имуществом и долями участия в других обществах; арендные отношения; подготовка и предоставление форм отчетности в вышестоящие организации. Именно на это бюро ложится большая часть самых разных «нестандартных» задач, выходящих за рамки обычной текущей деятельности завода.

– Что-то изменилось в работе заводских юристов за последнее время? Какие новые направления деятельности появились?

– Пожалуй, единственное существенное новшество – это работа в условиях пандемии. Так как различные органы государственной власти дружно взялись выпускать нормативные акты, которые первое время не слишком сочетались с действующим законодательством.

– С какими подразделениями взаимодействуете больше всего?

– С финансовыми службами и центральной бухгалтерией, что вполне объяснимо. Много совместной работы у нас и с отделом сбыта, службами главного инженера, кадровой, безопасности, внутреннего аудита.

– Какую роль в целом играет ЮРУ в работе предприятия?

– Ровно такую же, какую играет любая из основных сервисных служб. Наша задача – сделать так, чтобы комфортно работалось тем, кто создает на предприятии продукцию, – производственникам.

– Расскажите о последнем проекте, над которым работали.

– Недавно состоялось приобретение Научно-производственного центра завода «Красное знамя» в Рязани. Это серьезная сделка, которую мы проводили в тесном сотрудничестве с коммерческой дирекцией.

Предстоит еще немало сделать: реализовать часть приобретенного имущества НПЦ, переместить оборудование на АПЗ, открыть дополнительное производство, что увеличит выручку завода.

– Что самое сложное в вашей работе и в чем секрет успеха юриста?

– Решение нестандартных задач, являющихся не только самыми сложными, но и самыми интересными в нашей профессии. А секрет успеха состоит в первую очередь в высокой компетенции сотрудников. Без профессионалов не будет и успеха.

– Некоторое время назад заводские юристы оказывали помощь приборостроителям. Нет ли возможности возобновить эту практику?

– В принципе и сейчас любой может зайти ко мне и задать какой-то насущный вопрос, и я постараюсь дать быстрый ответ. Но жизнь показывает, что с простым вопросом человек не придет, а серьезные проблемы требуют проработки, которая может занять много времени (изучение узких областей законодательства или судебной практики). Учитывая нашу загрузку, это невозможно. Поэтому в рамках этой работы профсоюзной организацией АПЗ специально для помощи заводчанам привлечен квалифицированный адвокат, дающий бесплатные консультации.

– На ваш взгляд, какими качествами должен обладать настоящий юрист?

– Теми же, что и любой другой сотрудник АПЗ. Лично я больше всего ценю исполнительность и ответственность.

– Ваши пожелания коллегам в профессиональный праздник?

– Новых профессиональных достижений, успехов и благополучия!

Наталья Глазунова

Фото Александра Барыкина

На снимке: коллектив ЮРУ (слева направо): ведущий юрисконсульт Владислав Румянцев, заместитель начальника ЮРУ Жанна Бочкарёва, юрисконсульт Елизавета Садовникова, ведущий юрисконсульт Олеся Макарова, начальник ЮРУ Денис Александров, ведущий юрисконсульт Елена Игламова, юрисконсульт Наталья Приписнова, начальники бюро Мария Голубева, Александр Образумов.