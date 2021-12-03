Пять шагов к порядку

На Арзамасском приборостроительном заводе имени П.И. Пландина первым среди других подразделений сборочного производства внедрил инструменты 5С цех №42.

Мероприятия проводились с февраля по октябрь 2021 года в рамках реализации заводской программы по Бережливому производству. Работали совместно со специалистами отдела бизнес-анализа.

В основу легли пять основных шагов системы организации рабочих мест и пространства 5С: сортировка, самоорганизация, систематическая уборка, стандартизация, совершенствование.

На подготовительном этапе создали рабочую группу из 14 человек под руководством начальника цеха Владимира Захарова. На участках и в производственных помещениях провели ревизию рабочих мест и пространства, инструментов, оснастки, оборудования. Удалили ненужные предметы, определили зону карантина – место временного хранения предметов для их оценивания по критерию нужности-ненужности.

Этот этап направлен на повышение чистоты, аккуратности, а рациональное расположение инструмента и оснастки сокращает время на поиск. Все необходимые предметы теперь хранятся по принципам доступности, наглядности и безопасности.

Далее разработали новую планировку каждого производственного помещения с выделением зон ответственности. В результате полностью преобразились помещения склада механика, хранения деталей ПРБ, помещение техбюро, БИХ. Разработаны графики уборки участков.

Все необходимые предметы теперь хранятся по принципам доступности, наглядности и безопасности

В рамках этапа «Стандартизация» для каждого рабочего места разработали визуальный стандарт с закреплением за ним ответственных лиц. Приобрели 20 стендов для наглядной демонстрации трудовой деятельности по 5С и установили их на участках.

– Руководство и весь коллектив цеха ответственно отнеслись к данной работе, – прокомментировал ведущий бизнес-аналитик ОБА Владимир Наумов. – Мы внесли несколько предложений по реорганизации рабочего пространства. И нам доверились. В результате людям стало комфортнее работать. За последние месяцы видно, как цех преобразился. Сотрудники поняли, что реализация проекта важна не только для подразделения, но и для всего предприятия в целом. Теперь осталось самое важное – поддерживать этот порядок постоянно.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной