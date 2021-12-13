Дзержинск — курс на развитие

Дзержинск признан самым инвестиционно гостеприимным городом Нижегородской области. Фото: Администрация Дзержинска

Дзержинск признан самым инвестиционно гостеприимным городом Нижегородской области. А по итогам 2020 года город химиков занял первое место в рейтинге муниципалитетов.

Всё это - результат огромной работы, которая ведется здесь ежедневно: отремонтированы десятки километров дорог, благоустроены скверы и парки, обновлены больницы и детские сады, и конечно же, развиваются промышленность и предпринимательство. Дзержинск готовится к 100-летнему юбилею, и активное участие во всех нацпроектах позволяет решать важнейшие для города задачи. Но главное — это качественные изменения в жизни всех дзержинцев.

Место встречи

В этом году в Дзержинске около молодёжного комплекса «Спутник» появилось новое общественное пространство с памп-треком, детской и спортивной площадками. Глава региона Глеб Никитин уже отметил, что такой формат благоустройства не просто меняет городскую среду, но и способствует формированию здорового образа жизни.

Площадь нового памп-трека - около 1 000 квадратных метров. Фото: Администрация Дзержинска

Площадь нового памп-трека - около 1 000 квадратных метров. Это специальная закольцованная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов без ровных участков. Трек состоит из двух зон: для начинающих спортсменов и для профессиональных райдеров. Подобных площадок всего несколько по всей России.

- Спортивный объект пользуется большой популярностью. Мы хотим, чтобы в Дзержинске было больше таких востребованных площадок для отдыха и занятий спортом. В следующем году вместе с жителями продолжим участвовать в различных программах благоустройства – таких, как «Вам решать!» и «Формирование комфортной городской среды», - отметил глава города Иван Носков.

В этом году в Дзержинске около молодёжного центра «Спутник» появилось новое общественное пространство с памп-треком, детской и спортивной площадками. Фото: Администрация Дзержинска

Одновременно благоустроен сквер со стороны проспекта Циолковского. Там, где ещё вчера была заброшенная территория, теперь проложены дорожки, установлены лавочки, урны, разбиты газоны, проведено освещение и высажены яблони и туи.

Каждый год Дзержинск радует местных жителей комплексным благоустройством дворов. 2021-й не стал исключением – приведено в порядок 71 придомовая территория.

Кроме этого, в 2021 году была благоустроена Привокзальная площадь. Территория выложена брусчаткой, высажены деревья и кустарники, установлены скамейки, светильники, урны, смонтировано видеонаблюдение и отремонтированы дороги. В центре площади появились два арт-объекта – часы в форме Шуховской башни и декоративный паровоз.

- Среди проектов благоустройства дворов нет типовых решений. В проектировании активное участие принимали сами жители, высказывая свои пожелания и замечания относительно функционального зонирования территории и наполнения ее теми или иными малыми архитектурными формами, - отметил Иван Носков. - Приоритет отдаем комплексному благоустройству. В этом году по этой схеме привели в порядок 23 двора.

Мэр Дзержинска Иван Носков: Приоритет отдаем комплексному благоустройству. Фото: Администрация Дзержинска

Поехали!

Сразу 10 километров городских дорог с высоким автомобильным трафиком и маршрутами общественного транспорта отремонтировано в Дзержинске этом году.

В список попали улица Петрищева, Гайдара (от площади Макарова до проспекта Циолковского) и Черняховского (от проспекта Ленина до улицы Октябрьская). Кроме того, реконструирована дорога областного значения - улица Красноармейская, и завершён капремонт подъезда к Дзержинску от автомагистрали М-7 «Волга» - Северное шоссе.

Был завершён капремонт подъезда к Дзержинску от автомагистрали М-7 «Волга» - Северное шоссе. Фото: Администрация Дзержинска

Интересно, что речь идёт не только о ремонте дорог, но и о реконструкции, предполагающей комплексный подход. Так, на улице Красноармейской, помимо расширения проезжей части, шло строительство ливневой канализации и шумозащитных экранов. При строительстве основных магистралей города химиков в 30-е годы прошлого столетия на центральных улицах ливневая канализация не была предусмотрена. Жителям и автомобилистам это доставляло большие неудобства в дождливые сезоны. Сейчас на улице Красноармейской эта проблема решена.

Сразу 10 километров городских дорог с высоким автомобильным трафиком и маршрутами общественного транспорта отремонтировано в Дзержинске этом году. Фото: Администрация Дзержинска

Дополнительно к основной ремонтной кампании приведено в порядок разбитое дорожное покрытие на улице Будённого (от улицы Гайдара до Самохвалова), на улице Патоличева (от бульвара Космонавтов до проспекта Свердлова) и на участке дороги в границах городского округа от Бабинского кольца до дороги Дзержинск-Нагулино. На ремонт этих трёх участков средства были выделены по госпрограмме «Развитие транспортной системы Нижегородской области».

Речь идёт не только о ремонте дорог, но и о реконструкции, предполагающей комплексный подход. Фото: Администрация Дзержинска

Зелёный патруль

Завершается масштабная кампания по ликвидации несанкционированных свалок. На это в городе Дзержинске было выделено 50 млн рублей.

В результате проделана колоссальная работа - убраны около 200 свалок, в том числе самые крупные, которые годами копились на окраинах посёлков Игумново, Гавриловки, Горбатовки и других. Также убраны скопления мусора в черте зелёных зон города и между Автозаводским и Нижегородским шоссе.

Почти 10 тысяч кубометров несанкционированных свалок вывезено с территории городского округа Дзержинск. Фото: Администрация Дзержинска

Самым сложным объектом стал обводненный карьер в районе гаражного кооператива ПГК Авто-1 недалеко от Заревской объездной дороги.

- За долгие годы отходы здесь скопились в воде и по крутому береговому склону. Все, что было свалено на плоской части берега, вывезено. Дальше задействовать тяжелую технику невозможно. Большую часть мусора здесь нужно убирать вручную, подключать к работам водный транспорт, чтобы подойти с воды, и проложить специальную дорогу по склону для прохода гусеничного погрузчика, - пояснили в департаменте благоустройства и дорожного хозяйства администрации Дзержинска.

На ликвидацию свалок в Дзержинске было выделено 50 млн рублей. Фото: Администрация Дзержинска

На данный момент администрация Дзержинска совместно с Министерством экологии Нижегородской области формируют план по ликвидации свалок в 2022 году. Кроме этого, правительство Нижегородской области рассматривает возможность включения большой несанкционированной свалки площадью в 11 гектаров в проект «Чистая страна» национального проекта «Экология». Рекультивация объекта позволит улучшить качество жизни более 227 тысяч жителей города.

Показали класс

В масштабную ремонтную кампанию-2021 вошли практические все образовательные учреждения города. На это была выделена рекордная сумма за всю историю Дзержинска – больше 100 млн рублей.

- Ремонтные работы выполнялись самые разные, в зависимости от того, какие проблемы надо было решить в том или ином учреждении в первую очередь. Так, в детских садах №№ 58 и 63, в школах № 1 и 68, а также во дворце Детского творчества отремонтировали кровли. В детских садах №№ 101, 105 и 115 восстановили асфальтовое покрытие. Во многих дошкольных образовательных учреждениях сделали новые теневые навесы. В детском саду №109 заменили пластиковые окна в туалетных комнатах и пищеблоке, покрасили фасад здания. В детском саду № 120 установили пять наружных эвакуационных лестниц, - рассказал глава города Иван Носков.

Всего работы были проведены в 30 школах, 71 детском саду, 5 учреждениях дополнительного образования, 27 учреждениях культуры, спорта и молодежной политики, среди которых музыкальные школы и школы искусств, спортивные школы и школы олимпийского резерва, художественная школа, а также театры, библиотеки, Дворец культуры химиков и три молодежных центра. В следующем году ремонтная кампания будет продолжена.

Меняется не только облик зданий - в школах реализуются новые образовательные программы и проекты. Продолжает работать центр образования «Точка роста», который был создан по федеральному проекту «Современная школа» на базе сельской школы № 6. В нём успешно обучаются все ученики школы, реализуются мероприятия всероссийского уровня. Заработала программа «Школа безопасности».

В Дзержинске впервые за 30 лет строятся новые школы. Фото: Администрация Дзержинска

Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» внедрён в 16 образовательных учреждениях, что позволило приобрести компьютерное оборудование, создать условия для объединения ученических и учительских компьютеров в локальные сети с высокоскоростным выходом в Интернет. Установлена цифровая платформа Маркет-плейс с возможностью аккумулировать в виртуальном пространстве школы все образовательные платформы и ресурсы.

В Дзержинске впервые за 30 лет строятся новые школы. Уже завершается строительство здания школы № 2. Ещё одно новое здание общеобразовательной школы на 1100 мест построят в районе улицы Клюквина.

Читай, город

На базе центральной городской библиотеки имени Крупской открыт новый культурно-исторический центр «Наследие России». Посетителями стали школьники, студенты, работающее население, пенсионеры. Для каждого здесь найдётся что-то интересное.

Дзержинск присоединился к Всероссийской акции «Библионочь-2021». Фото: Администрация Дзержинска

В центре проводятся обзорные и тематические экскурсии, работает кинолекторий, заработала галерея «Арт-Панорама», которая стала частью музейно-выставочного комплекса. В галерее проходят выставки, мастер-классы и творческие встречи. В мае этого года в центре открыли кинозал, фильмы в котором демонстрируются в рамках сотрудничества с нижегородским киноцентром «Рекорд». Жители здесь могут посмотреть художественные и анимационные картины, причём абсолютно бесплатно. Главная задача нового центра – расширение возможностей библиотечного пространства.

На базе центральной городской библиотеки имени Крупской открыт новый культурно-исторический центр «Наследие России». Фото: Администрация Дзержинска

Для читателей создан электронный читальный зал - открыт бесплатный удалённый доступ к электронной библиотеке «ЛитРес» и к обзору СМИ Polpred.com (полнотекстовая база лучших статей деловой российской и иностранной прессы).

В галерее проходят выставки, мастер-классы и творческие встречи. Фото: Администрация Дзержинска

Экопосуда – на экспорт

Предприятие из Дзержинска начало поставки экопосуды в восемь стран мира благодаря господдержке в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

По словам директора компании «ЭКО-Вуд» Алексея Соломатина, экологическая одноразовая посуда, изготовленная из дерева, пользуется особым спросом за рубежом, и компания изначально ориентировалась на экспорт.

Экологическая одноразовая посуда, изготовленная из дерева, пользуется особым спросом за рубежом. Фото: Администрация Дзержинска

- Мы обратились в дзержинский центр «Мой бизнес», где нам рассказали о существовании ряда разнообразных мер государственной поддержки для экспортёров и о том, что все их можно получить через региональный центр развития экспорта. Так, например, сотрудники компании прошли бесплатное обучение в «Школе экспорта РЭЦ», компания получила международный сертификат качества по стандарту FSC. При этом нам не только помогли подготовить все документы и пройти необходимые процедуры, но и оплатили около 80 процентов затрат на сертификацию, - рассказал Алексей Соломатин.

Дзержинск два года подряд занимает первое место в области по развитию предпринимательства. Что, несомненно, является результатом активного взаимодействия органов власти и бизнеса.

- Несмотря на сложный период, количество представителей малого бизнеса в Дзержинске существенно не изменилось. В бизнес-инкубаторе, например, за год появилось шесть новых резидентов. А это значит, что бизнес работает, даёт рабочие места, платит налоги. Это важно для города, для его развития, - отметил Иван Носков.

Глава города также подчеркнул, что за последние годы, несмотря на локдаун, количество налоговых доходов в городской бюджет не снижается, что является определенным показателем стабильности.

Экономика должна быть

Участниками нацпроекта „Производительность труда“ стали порядка 20 предприятий Дзержинска. Это компании из различных отраслей — производители пластика, химических продуктов и продуктов питания.

Участниками нацпроекта „Производительность труда“ стали порядка 20 предприятий Дзержинска. Фото: Администрация Дзержинска

Компания «Фест логистик» специализируется на производстве металлических стеллажей и другого складского оборудования. Эксперты Регионального центра компетенций подвели итоги трёх месяцев работы и выяснили: по предварительным расчётам, благодаря внедрению производственной системы и обновлению некоторого оборудования выработка на эталонном участке производства увеличится более чем в 30 раз. Помимо прочего нацпроект «Производительность труда» способствует улучшению качества продукции и условий труда.

Компания «Фест логистик» специализируется на производстве металлических стеллажей и другого складского оборудования. Фото: Администрация Дзержинска

- Мы постоянно увеличиваем объёмы производства и, разумеется, хочется сделать это без лишних затрат — с помощью производственной системы. Работа специалистов по рационализации стоит очень дорого, но в рамках нацпроекта „Производительность труда“ её оплачивает государство. Это очень здорово, — сказал директор компании Максим Сергеев.

Будьте здоровы

Амбулаторию в посёлке Горбатовка в этом году капитально отремонтировали, а в городскую детскую больницу №8 Дзержинска поступил аппарат для ультразвуковых исследований стоимостью более 3,6 млн рублей. И всё это — по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

Перинатальный центр Дзержинска получил новое оборудование. Фото: Администрация Дзержинска

Кроме этого, в поликлинике больницы поменяли пассажирский и грузовой лифты, также запланирована поставка флюорографического аппарата стоимостью 6,5 млн рублей. Всё это позволяет вывести на качественно новый уровень оказание медицинской помощи пациентам.

В медорганизации региона поступило 16 аппаратов УЗИ экспертного класса. Новое оборудование появилось и в Дзержинском перинатальном центре.

Новое оборудование появилось в Дзержинском перинатальном центре. Фото: Администрация Дзержинска

- УЗИ-исследования играют огромную роль в деле охраны материнства и детства. Благодаря этой закупке современное оборудование поступит, в том числе, в межрайонные перинатальные центры, открытые на базе центральных районных больниц. Это позволит повысить доступность скрининговых исследований плода на разных сроках беременности для жительниц районов области, — отметил глава Глеб Никитин.

Новое оборудование поступило и в Дзержинский перинатальный центр.

Для будущих побед

В спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта» состоялось открытие Центра общей физической подготовки.

- Теперь ребята будут заниматься в ещё более комфортных и подходящих для спортивных тренировок помещениях. Работа по расширению специализированных площадей для занятий олимпийскими видами спорта, а также строительство новых, будет продолжена. Мы уже прорабатываем с Министерством спорта Нижегородской области подписание концессионного соглашения по строительству в 2022 году ФОКа для адаптивных видов спорта, а в ближайшее время мы должны определиться по срокам строительства нового бассейна для спортивной школы «Салют», - сказал глава города Иван Носков.

В спортивной школе олимпийского резерва «Город спорта» состоялось открытие Центра общей физической подготовки. Фото: Администрация Дзержинска

Известно, что в Центре будут заниматься больше 800 детей от 3 лет.

Кроме этого в лесном массиве микрорайона «Западный» на базе спортивной школы «Магнитная Стрелка» состоялось открытие нового спортивного объекта – освещённой трассы протяженностью 2 км. По мнению экспертов, это позволит дать старт полноценному развитию в Дзержинске лыжных гонок и биатлона. Именно здесь вырастут новые чемпионы, которые составят славу российского спорта. И это только начало.

Более 1400 новых воспитанников набрано в спортивные учреждения Дзержинска. Фото: Администрация Дзержинска

- В следующем году планируем начать проектирование роллерной дорожки, затем – строительство стрельбища. В целом же наша задача – поэтапно благоустроить всю территорию и оборудовать здесь полноценный лыжно-биатлонный комплекс с техническими обогреваемыми помещениями для спортсменов, - добавил глава города Иван Носков.

Иван Носков:

- Одна из задач, которую мы перед собой ставим – возрождение столицы химической промышленности России. Для этого нужно привлекать инвесторов, возрождать промышленность, делать город комфортным для жителей всех возрастов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» планируется организовать рейсы судов на подводных крыльях «Валдай-45Р» до Дзержинска с остановкой у Шуховской башни.

Таким образом, туристы смогут выйти и погулять у башни и затем вернуться в Нижний Новгород, а жители Дзержинска — воспользоваться «Валдаем» в качестве общественного транспорта, чтобы доехать по воде до центра Нижнего Новгорода. Также рассматривается возможность ночной стоянки «Валдая» в Дзержинске для организации утреннего рейса из города химиков.