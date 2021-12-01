Почта Деда Мороза начала работать на главпочтамте Нижнего Новгорода

Письма доброму волшебнику пишут не только дети, но и взрослые. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почта Деда Мороза заработала в центральном почтовом отделении Нижнего Новгорода 1 декабря. Отправить заветное письмо с желаниями для волшебника можно будет до 31 декабря: послание нужно положить в специальный новогодний ящик, установленный в отделении на Большой Покровской, 56. Об этом сообщает пресс-служба АО «Почта России».

Чтобы письмо дошло адресату, необходимо правильно подписать конверт и наклеить на него марку. Всероссийский Дед Мороз живет по адресу: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, «Дом Деда Мороза». Новогодняя почта заработала в почтовых отделениях по всей России, и в этом году новогоднее письмо можно будет отправить не только Главному Деду Морозу, но и его коллегам из других регионов: Урал Морозу, Ямалу Ири, удмуртскому дедушке Тол Бабаю, чувашскому Хел Мучи, марийскому Йушто Кугыза, якутскому Чысхаану или татарстанскому Кыш Бабаю.

Сотрудники почты будут ежедневно сортировать новогодние послания и направлять их в резиденцию Деда Мороза. В прошлом году Почта России доставила в Великий Устюг свыше 221 тысячи писем не только от детей, но и от взрослых.

Как отмечают в «Почте России», послание Деду Морозу, как и обычное письмо, можно опустить в любой почтовый ящик, которые есть во всех почтовых отделениях и на фасадах зданий – и в этом случае оно будет доставлено по адресу.

Напомним, сказочный поезд Деда Мороза прибудет в Нижний Новгород. 5 декабря в Великий Устюг приедет специально подготовленный поезд, на котором Дедушка в тот же день отправится в тур по стране, а 10 декабря он прибудет в наш город.