Фоторепортаж: как в Теплоэнерго выбирали лучших в профессии

В Теплоэнерго выбирали лучших в профессии

Вспышки сварочной дуги, стук молотков и звон гаечных ключей. В ноябре 2021 года в АО «Теплоэнерго» прошел основной этап корпоративного соревнования "Лучший в профессии".

Конкурс профессионального мастерства проводится на предприятии с 2019 года для выявления и поощрения талантливых работников, тиражирования лучшего опыта, повышения престижа рабочих профессий.

В теории и практике в этот раз соревновались аппаратчики химводоочистки, машинисты котлов и насосных установок, операторы котельных и теплопунктов, слесари по КИПиА, слесари по обслуживанию и по ремонту тепловых сетей, слесари по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов, электрогазосварщики, злектромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Кроме того, в течение всего года по особому протоколу проводятся соревнования для водителей автопарка.

Призеры по каждой из 15 номинаций в течение следующего года будут получать ежемесячную персональную надбавку за профессиональное мастерство.

Фото: АО «Теплоэнерго»