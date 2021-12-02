Археологи нашли захоронение двух монахов XVII века в Арзамасе

В могилу вместе с умершим клали предметы, которые напоминали о его праведной жизни. Фото: Межрегиональный Центр Археологических Исследований.

Древние погребения двух монахов XVII века найдены археологической экспедицией, которая занимается раскопками в Арзамасе. Уникальную для того периода находку обнаружили на пересечении современных улиц Карла Маркса и Ступина, захоронение отыскали там, где раньше стоял храм в честь Нерукотворного образа Спаса – его разрушили в 1929 году.

- О том, что обнаружены захоронения монахов, свидетельствуют особенности погребального обряда. Под головами умерших находятся кирпичи, символизирующие каменные подушки, как одно из орудий смирения плоти, - объяснили специалисты Межрегионального центра археологических исследований.

В священных сюжетах не раз упоминалось, что спасением для души после смерти является аскетический образ жизни. Поэтому в могилу вместе с умершим клали предметы, которые могли бы напомнить о его праведной жизни на Страшном суде.

- Письменные и археологические источники свидетельствуют, что монахи погребались в схимах и с атрибутами подвижничества, отличавших их от прочих умерших, - пояснили исследователи.

Всего было найдено два захоронения. Фото: Межрегиональный Центр Археологических Исследований (https://vk.com/club196065740).

Археологи ещё 30 лет назад стали обращать внимание, что довольно часто в средневековых погребениях обнаруживались кирпичи или камни, положенные под голову умерших. Все эти случаи были описаны и, как оказалось, находки, в основном, относились к XII-XIII векам. Необычные погребения были найдены в Киеве, Новгороде, Пскове, Москве, Старой Рязани, Гродно, Смоленске.

- В XVI-XVII веках каменные подушки в погребениях практически не встречаются, единичные находки зафиксированы лишь в Москве и Суздале, - рассказали археологи. - В этой связи арзамасская находка является в некотором смысле событием уникальным для этого периода.

Погребения, найденные в Арзамасе, подчеркивают аскетичность и бедность живущих там монахов, помимо каменных подушек вместе с ними под землёй находились лишь нательные крестики и медные пуговицы.

Сейчас археологические работы в Арзамасе в рамках развития Саровско-Дивеевского кластера завершены до весны, однако в будущем сотрудники МЦАИ уже планируют создать графическую реконструкцию облика найденных монахов.

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