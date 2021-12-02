Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 2 декабря 2021 года: Ещё у 699 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 2 декабря 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 215 055 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 699 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 185 585 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 579 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 912 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 2 декабря Фото: Яндекс

Территории Нижегородской области с высоким количеством человек, зараженных коронавирусом, находятся в Дзержинске и на Бору. Наименьшее количество человек, зараженных коронавирусом, отмечено в Первомайском районе и Спасском районе.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (2 757 человек), Санкт-Петербург (2 419 человек) и Московская область (2 008 человек).

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