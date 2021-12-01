Опубликована программа мероприятий на Новый год 2022 в Нижнем Новгороде

Стала известна программа новогодних мероприятий. Фото: Андрей ГРЕБНЕВ

Нижний Новгород стал новогодней столицей России-2022. По этой причине событийная программа в этот раз поистине уникальная, подходящая высокому статусу столицы. Как рассказал глава регионального минкульта Олег Беркович, в качестве концепции праздника выбрана история о волшебной кузнице снежинок.

- По легенде изначально все снежинки были одинаковые, и выпускались на фабрике. Но потом вмешался мечтатель Ваня и снежинки стали разными. Это было положено в основу некоторых квестов и активностей внутри новогодней столицы, - рассказал Беркович.

Эта история со снежинками является некой отсылкой к деятельности Кулибина, нижегородских конструкторов и мастеров художественного промысла. Она о том, что и изобретателям, и художникам помогает творить полет фантазии.

По его словам, праздничные мероприятия стартуют в Нижнем Новгороде 10 декабря, когда на своем волшебном чудо-поезде в наш город приедет Дед Мороз. Можно будет прийти на вокзал и сфотографироваться с главным новогодним волшебником, попросить у него подарок и отправить открытку.

11 декабря в самом сердце Нижнего Новгорода – от Кремля до площади Горького по всей Большой Покровской пройдет новогодний парад с участием актеров, ростовых кукол, музыкантов. По всему маршруту будет расставлено 16 станций, которые передают историю кузницы снежинок. Так, сначала в Нижегородском кремле мальчик Ваня изготовит снежинку и вручит ее Олегу Берковичу. Затем участники колонны спустятся в оформленный под ледяную пещеру подземный переход, где будет звучать произведение Эдварда Грига «В пещере горного короля». На выходе к колонне присоединится губернский оркестр. На Покровке зажжется праздничная иллюминация, будут присоединяться все новые и новые участники парада – все это будет сопровождаться красочными выступлениями и эффектными перфомансами, каких наш город возможно еще и не видел. Парад завершится концертом в сквере на площади Горького, где прозвучат самые известные новогодние хиты, такие как «Happy new year», «Jingle bells» и другие.

Главной точкой празднования Нового года станет Нижегородская ярмарка. 24 декабря здесь откроется ледовый каток, который будет работать аж до марта. На открытии выступят знаменитые фигуристы Максим Маринин, Татьяна Волосожар, Роман Костомаров, Евгения Медведева и другие. 25 декабря распахнет свои двери новогодняя резиденция Деда Мороза, которая проработает до 9 января. В связи с антиковидными мерами, посещение ее разрешено по предварительной записи. Родителям необходимо иметь при себе QR-код.

Празднование новогодней ночи также состоится на Нижегородской ярмарке, но концерт пройдет без хэдлайнера. Выступят кавер-группы. Как пояснил Беркович, это сделано с умыслом – очень популярный исполнитель привлек бы толпу народа, а это неблагоприятно в условиях распространения коронавирусной инфекции. Последним мероприятием этого цикла на Нижегородской ярмарке станет передача титула новогодней столицы Новосибирску 9 января. В рамках мероприятия на катке покажут постановку Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Кроме того, все праздничные дни на ярмарке будут работать карусель, самоварная, фуд-корт, мастерские по изготовлению филигранных снежинок. Посетители смогут сфотографироваться с арт-объектами и купить сувениры в маркете.

Центр города в эти дни тоже не будет пустовать. 25 декабря на Большой Покровской установят арт-объекты, а с 1 января здесь начнут работать аниматоры. Городские кафе обзаведутся зимними верандами, которые дополнят праздничную атмосферу улицы. В манеже Нижегородского кремля 29 декабря будет проходить иммерсивное представление «Кузница снежинок». Дмитровскую башню подсветят праздничной подсветкой. Световые инсталляции превратят и Александровский сад в сказочный лес.

Что касается губернаторской елки, то она в этом году состоится 29 декабря в КРК «Нагорный». Посетителям покажут постановку Татьяны Навки «Руслан и Людмила». Это будет большое социальное мероприятие, на которое нижегородские дети попадут бесплатно.

В Сормове со 2 по 8 января на стадионе «Труд» будут показывать постановку Ильи Авербуха «Щелкунчик».

Своя развлекательная программа с аниматорами, мультимедийным шоу и Новогодним экспрессом предусмотрена и в парке «Швейцария».

Главная городская елка в этом году появится на площади Горького. Это позволит не перекрывать движение транспорта на площади Минина и Пожарского. Всего в этом году по городу установят 155 елок, причем на каждой из центральных площадей районов города это будут подобные друг другу 20-метровые искусственные деревья.

Так как Нижний Новгород выбран новогодней столицей, на праздничных расходах в этот раз не экономят. Прядка 147 млн рублей уйдет на покупку и ремонт всей новогодней иллюминации в городе, 100 млн рублей – на событийную программу и еще порядка 100 млн – затраты, связанными с городскими катками. Всего, кстати, откроется 68 катков и хоккейных коробок.

В заключение министр сделал небольшую ремарку относительно QR-кодов. На все мероприятия в помещениях, связанные с возможным скоплением людей, а также на ледовые шоу будут пускать только с QR-кодами. Что же касается уличных программ, то QR-коды могут и не потребоваться. Сейчас наблюдается тенденция к снижению заболеваемости, с 26 ноября введено некоторое послабление антиковидных мер. Однако, стало известно про новый штамм COVID-19, поэтому все еще может измениться. Точнее станет известно ближе к праздникам.

Ожидается, что в новогодние праздники столицу Приволжья посетят порядка 250 тысяч туристов. Для них будут предложены специальные туры, а также по ряду заведений будет действовать программа лояльности.