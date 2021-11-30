Берет только кофе: В Арзамасе объявился вор-кофеман, пострадали уже несколько магазинов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Одинаковый почерк, одинаковые предпочтения и один «ареал обитания» - необычный преступник завелся в Арзамасском районе Нижегородской области. Из всего необъятного ассортимента продуктовых магазинов его привлекает только кофе. Воришка-кофеман уже успел обчистить несколько точек.

Впервые жуликоватого любителя кофе заметили еще 9 сентября 2021 года. Просматривая камеры видеонаблюдения, охранники засекли, как он тайком прибирает сначала одну банку, потом другую.

- В магазин он тогда пришел уже вечером – примерно в половине восьмого, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Пройдясь между рядами, он набрал много банок кофе – семь упаковок одного вида и семь упаковок другого вида. Общая сумма ущерба тогда составила почти семь тысяч рублей.

Воришкой оказался высокий мужчина на вид 25-35 лет. Одет он был в синюю куртку, синие джинсы и черную футболку. На лице у него была медицинская маска, на голове – белая бейсболка. Полицейские тщательно обследовали все дворы, проверили камеры видеонаблюдения. Однако отыскать его следы не удалось.

Во второй раз воришка-кофеман дал о себе знать спустя три недели, 1 октября. И все в том же Арзамасском районе. Как и в первом случае, он зашел в магазин под вечер и принялся прогуливаться между рядами. На этот раз ему удалось незаметно вынести из зала девять банок с кофе. Ущерб от его действий составил около четырех тысяч рублей.

- На поиски преступника был брошен личный состав полицейского отдела. Были проверены лица, ранее судимые за аналогичные преступлении, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Но пока поиски не дали никаких результатов. Сейчас по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Его расследование продолжается.

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