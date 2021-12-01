Новогодние развлечения 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наступил декабрь, и счет до Нового года пошел на дни, а это значит, что пора всерьез задуматься о культурной программе в предстоящие праздники. Когда закончатся праздничные салаты, захочется пищи духовной, развлечений и зрелищ. Рассказываем, какие новогодние развлечения 2021-2022 в Нижнем Новгороде можно взять на вооружение.

Усадьба Рукавишниковых

Новогодняя экскурсия «Рождественская история»

21 декабря – 5 января

Цена: 950 рублей

Во время новогодней экскурсии гости «Усадьбы Рукавишниковых» познакомятся с историей и традициями праздника, совершат путешествие по Нижнему Новгороду 19 века в поисках потерянных драгоценностей хозяйки дома и в конце попадут на настоящий бал. Гостей музея ждет интерактивная игра, танцевальный мастер-класс, выступление клуба исторического танца, а также сувениры.

Продолжительность программы 1,5 часа. Стоимость – 950 рублей. Ограничений по возрасту нет.

Нижегородский кремль

Интерактивная программа «Новогодняя кругосветка»

23-28 декабря

Цена: 500 рублей

Сотрудники Нижегородского государственного архитектурного музея-заповедника, в который входит кремль, придумали для ребят интерактивную программу с актуальным сюжетом про ковид. По сценарию участникам предстоит отыскать QR-код Деда Мороза, который похитила Баба-Яга. Помогать спасать праздник будет Снегурочка, которая покажет ребятам, как отмечают Новый год в разных уголках мира. Программа рассчитана на учащихся начальных классов.

Исторический парк «Россия – моя история»

Экскурсия-квест «Зимние волшебники России»

Цена: 350 рублей

Мультимедийный парк на Нижегородской ярмарке приглашает маленьких нижегородцев и их родителей на семейный квест «Зимние волшебники России».

- В рамках новогодней экскурсии-квеста наши маленькие гости и их родители выполнят увлекательные задания и узнают много нового о коллегах Дедушки Мороза – зимних волшебниках, дарящих радость и веселье всем детям нашей необъятной страны! Участники познакомятся с культурой народов России и их новогодними традициями, а в заключение получат сладкий подарок, - говорится в описании мероприятия.

Мероприятия проводятся для групп 3-8 человек, квест рассчитан на детей в возрасте от 6 до 9 лет.

Музей занимательных наук «Кварки»

Новогодняя программа «Новогодняя мастерская мистера Кварка» (для детей от 5 до 14 лет)

Цена: 450-1200 рублей

В музее занимательных наук «Кварки» тоже будут спасать праздник от злодеев, и на помощь в этом придет мистер Кварк, который поможет добру победить зло, используя научный подход. Юных зрителей ждут театрализованное научное шоу, мастер-класс «Посох Деда Мороза»; фотосессия с Дедом Морозом и мистером Кварком около необычной елки в стиле «техно», самостоятельные эксперименты с экспонатами музея, а также оригинальный научный подарок.

Программу можно будет посетить с 25 декабря по 2 января. Детский билет стоит 1200, взрослый – 450 рублей. Музей занимательных наук «Кварки» находится на третьем этаже в торговом центре «Ганза» на улице Родионова, д.165, кор. 13.

Нижегородский планетарий

Научно-популярные лекции и полнокупольные программы

Цена: 300-500 рублей

С 16 декабря в Нижегородском планетарии можно увидеть праздничные полнокупольные программы, а также послушать научно-популярные лекции, посетить экскурсии.

«Сказка о потерянном празднике» - развлекательная и вместе с тем познавательная полнокупольная программа с музыкальными клипами и эффектами погружения в видеопространство.

- Компьютерная 3D графика в сочетании с киносъемкой актёров делает полнокупольную программу необычным синтетическим произведением, - говорится в описании программы.

Кроме того, в программе планетария научно-популярные лекции «Новый год на Земле и в космосе», «Звёзды в Новый год», а также новогодняя экскурсия по планетарию.

Цена билетов на программу и лекции 300 рублей, на экскурсию – 500 рублей.

Детский лофт «Место» на Деловой

Поместье – Нижегородская резиденция Деда Мороза

19 декабря – 20 января

Цена: от 2000 до 5000 рублей

В качестве альтернативы традиционным новогодним ёлкам и представлениям нижегородцам предлагают посетить Поместье – новогоднюю резиденцию Деда Мороза, расположенную в детском лофте «Мето» на улице Деловой.

Как уверяют организаторы резиденция отличается от ёлки, утренника или визита Деда Мороза домой.

- Это представление. Но оно живет настоящей жизнью! Вот кабинет Деда Мороза, его рабочий стол и печать. Вот марки для писем. А вот мастерская упаковки подарков, - сообщают организаторы.

Лофт площадью 80 квадратных метров будет по-новогоднему украшен, ребятишек ждет большая трехметровая метровая елка, различные фотозоны внутри и даже снаружи. Кроме того, обустроен отдельный кабинет Дедушки Мороза.

Стоимость билета - 2000 рублей детский, 500 рублей для сопровождающего взрослого. Есть выгодные тарифы «семейные».