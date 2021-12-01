Новогодние вечеринки 2021-2022 в Нижнем Новгороде: программа мероприятий, куда сходить

Куда сходить с друзьями и коллегами в новогодние праздники. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Совсем скоро на улице выпадет белый снег и всех накроет новогодняя суета, люди будут украшать свои квартиры, покупать родным и друзьям подарки, а также отправятся большими компаниями гулять и праздновать приближающийся год тигра. Если вы не знаете, куда сходить с друзьями и коллегами, то «Комсомолка» подскажет, какие новогодние вечеринки 2021-2022 в Нижнем Новгороде будут проходить.

Вечеринка «Синий иней».

Место проведения: Mixtura Bar на Нижневолжской набережной, 16.

Дата проведения: 31 декабря в 22:00.

Дресс-код: одежда синего цвета.

Новогодняя вечеринка «Синий иней» будет проходить в стиле диско, нижегородцы смогут послушать любимые хиты 90-х и 00-х, а также окунуться в атмосферу кассетных магнитофонов, потёртых джинс, виниловых пластинок, самодельной светомузыки.

Праздничная программа предусматривает появление Деда Мороза со Снегурочкой, музыкальные сеты от диджеев, а также конкурсы от ведущих и настоящую танцевальную дискотеку.

Столики надо бронировать заранее.

Вечеринка «New Year’s Party 2022».

Место проведения: Milo Concert Hall на улице Родионова, 4.

Дата проведения: 31 декабря в 21:30.

Предполагается фейс-контроль и дресс-код.

Новогоднюю вечеринку проведут и в популярном клубе Нижнего Новгорода, где горожане смогут угоститься вкусными напитками и хорошенько зажечь на танцполе.

Стоимость входного билета в клуб от 500 рублей. Отдельные столики будут варьироваться от 14 тысяч до 21 тысячи рублей.

Также в клубе есть отдельные VIP студии, которые представляют собой с индивидуальным обслуживанием, мягкими диванами, отдельным туалетом и хорошим видом на сцену. Правда, цена у них начинается от 40 тысяч рублей.

Вечеринка «Новогодняя ночь».

Место проведения: Бар «Nebar» на улице Рождественской, 23.

Дата проведения: 31 декабря.

Цена банкета от 1000 рублей.

Новогоднее путешествие предлагают и в заведении «Nebar», нижегородцев ожидают танцы, еда и напитки, а также интересные интерактивы.

- Стираем все мыслимые и немыслимые границы и отправляемся в новогоднее путешествие! Куда мы летим? В 2022! – написано в сообщении бара.

WOW QUIZ «Новогодняя классика».

Место проведения: Ресторан «Maximilian» на улице Большая Покровская, 82.

Дата проведения: 16 декабря в 19:00.

Стоимость участия: 400 рублей.

Нижегородцы, которые не любят, проводить время в клубах и барах, могут отправиться на другие новогодние мероприятия. Например, в городе будет проходить викторина, посвященная теме с самого детства любимого праздника.

Такое мероприятие включает в себя семь туров разнообразной структуры, много медиа-контента и фотоотчёт после игры. Вопросы ожидаются простые, но интересные, поэтому пугаться квиза вовсе не стоит.

- Костюмы, по традиции, приветствуются! – подчеркивают организаторы.

Экскурсия по Нижнему Новгороду на специальном трамвае-кафе при участии Деда Мороза.

Место встречи: улица Литвинова, 12.

Дата проведения: 26 декабря в 12:00.

Стоимость участия: 750 рублей, а дети до пяти лет бесплатно.

Довольно интересный способ провести время на новогодние праздники – это отправиться в обзорную экскурсию по городу на специальном трамвае кафе. Длится мероприятие 2 часа при участии Деда Мороза.

Маршрут экскурсии: Московский вокзал, площадь Комсомольская, площадь Лядова, улица Белинского, площадь Сенная, улица Большая Печёрская, Черный пруд, улица Большая Покровская, улица Ильинская, площадь Лядова, площадь Комсомольская, Московский вокзал.

Телефон для бронирования: 415-41-00.

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