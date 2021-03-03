«Языки программирования выучила сама»: Нижегородка создала мобильные приложения, которые стали хитами AppStore

Глядя на эту хрупкую девушку, трудно поверить в то, что она - акула программирования. Фото: из архива героя публикации

Глядя на фотографии 32-летней нижегородки Наталии Хрулевой, и не подумаешь, что эта утонченная хрупкая девушка с лучистой улыбкой – не модель и не модный блогер, а самая настоящая акула программирования. Она самостоятельно освоила несколько компьютерных языков и пишет приложения для айфонов, которые занимают первые строчки в AppStore. «Комсомолка» лично пообщалась с удивительной нижегородкой и узнала, в чем состоит ее история успеха.

Любовь со школьной скамьи

Наталия родилась в самой обычной семье в небольшом городе Павлово под Нижним Новгородом. Мама работает учителем в музыкальной школе, папа – инженер. Для двух дочерей они всегда были примером трудолюбия и целеустремленности.

- Родители изо всех сил старались, чтобы у нас сестрой все было, - вспоминает Наталия. - Им было тяжело: зарплаты в Павлове были маленькие, но, несмотря на это, мы с сестрой ходили на множество кружков, занимались с репетиторами.

Еще в начальной школе любимым предметом Наталии была математика. Наука давалась девочке легко, потому что были огромный интерес и желание. Задачки Наташа щелкала, как орешки: контрольные выполняла за 5 минут, после чего помогала одноклассникам.

- Мне всегда нравилось применять формулы, искать решение задачи. Математика —самый любимый предмет. Надо было применить логику, чтобы решать задачки повышенной сложности, - говорит девушка.

В старших классах Наталия твердо решила, что будет поступать в ННГУ им. Лобачевского. Девушка не скрывает, это далось ей нелегко: одним из вступительных экзаменов была информатика, которую в провинциальной школе не преподавали. Родители наняли Наташе репетитора, и всего за один год абитуриентка освоила предмет, что позволило ей поступить в один из самых престижных вузов города. Пока сверстники штурмовали факультеты психологии и юриспруденции, Наталия поступила на факультет вычислительной математики и кибернетики.

Наталия год изучала информатику с репетитором, чтобы поступить после школы в университет. Фото: из архива героя публикации

«В группе нас было три девочки»

Математика и кибернетика – не самое популярное направление у представительниц прекрасного пола, по крайней мере, так было в середине нулевых, когда интернет только начал массово входить в нашу повседневную жизнь. Поэтому неудивительно, что группа, в которой училась Наталия, в основном состояла из парней.

- В группе из 25 человек нас было три девочки. Конечно, на нас немного косились поначалу, но это нисколько не помешало учебе, - смеётся Наталия. - В университете я не пропускала ни дня. Учиться было интересно: новые предметы, сложные задачи.

Девушка впитывала как губка все знания, которыми делились преподаватели. В университете преподавали язык программирования С/С++, которые сейчас Наталия нигде не использует, но эти знания стали хорошей базой для дальнейшего развития и самообразования.

- Все языки примерно одинаковые, отличаются в основном синтаксисом. Самостоятельно я изучила 1C, SWIFT, JAVA. И сейчас я прохожу различные курсы, чтобы больше знать теорию. Практики много, а вот теорию хочется подучить, - признается программист.

Будучи студенткой, Наталия была полностью поглощена учебой, поэтому о работе речи не шло. К тому же родители девушки придерживались мнения, что сначала необходимо выучиться и получить профессию, после чего уже входить во «взрослую жизнь». И ставка, сделанная на учебу, сыграла на сто процентов.

Первая работа – серьезная должность

После окончания университета Наталия устроилась на работу в крупную нижегородскую компанию «Новые промышленные технологии», специализирующуюся на выпуске инструмента для технологического оборудования. Девушка успешно прошла собеседование, и её взяли на позицию программиста 1С. Можно представить, какую радость испытывала вчерашняя студентка, получив эту должность!

Проработав там два года и набравшись опыта, Наталия решила переехать в Москву, где продолжила развиваться в профессиональном плане. В столице она устроилась в одну из самых больших компаний по продаже строительных материалов «СатурнСтройМаркет» на должность программиста 1С, а спустя несколько лет работы её повысили до ведущего программиста 1С. Увлеченность Наталии программированием была настолько сильна, что даже свободное от работы время она посвящала этому занятию. Как когда-то девушка самостоятельно освоила 1С, теперь она изучила новые языки программирования - SWIFT и JAVA. И вскоре эта увлеченность принесла свои плоды.

К настоящему моменту девушка написала 17 игр и приложений. Фото: из архива героя публикации

Успешный дебют

В 2018 году Наталия разработала свою первую игру для iOS (платформа, на которой работают айфоны – прим.). Приложение «Другая жизнь» представляет собой симулятор жизни, где игроки могут поступать в университет, устраиваться на работу, продвигаться по карьерной лестнице и увеличивать свое благосостояние.

- «Другая жизнь» была сделана за пару месяцев. Всю игру я придумала сама, и её разработкой полностью занималась одна, без чьей-либо помощи. Игра написана на языке SWIFT, - рассказала Наталия.

Создательница разместила свою игру на AppStore, где она начала стремительно подниматься вверх. Владельцы айфонов активно скачивали приложение и также активно писали разработчице вопросы по поводу прохождения игры.

- Люди начали спрашивать совета, как лучше сделать что-то в игре, какую стратегию применить, есть ли какие-то скрытые возможности заработать денег в игре. Всем было интересно, ведь там можно выбирать абсолютно разные алгоритмы прохождения игры, - поделилась программист.

Следующей работой Наталии был «Английский за 24 дня» - приложение, которое помогает людям начать понимать и говорить на английском в короткие сроки. Разработчица уверяет: если исправно заниматься и не пропускать ни дня, изучая слова, то можно научиться понимать английскую речь. Это приложение помогает расширить словарный запас.

Затем были игры «Делай деньги» и «Аэропорт», которые имели такую популярность среди «яблочных» пользователей, что в 2019 и 2020 годах Apple дважды выбирал их в топ-20 игр года.

Наталия признается, что с 2017 года продажа приложений на AppStore принесла ей вполне ощутимый дополнительный доход. А кроме того, ей повысили зарплату на основном месте работы.

- На работе видят, что их сотрудник находится в топе AppStore, и ему поручают сложные задания, потому что уверены, что он с ними справится. И зарплату, конечно, тоже повышают, - скромно улыбается девушка.

Помимо основной работы у Наталии были крупные проекты для заводов, туристических агентств, а сейчас она поддерживает систему управления в крупном аукционном доме.

Наталия уверена, что в любом деле важна идея. Фото: из архива героя публикации

«Ничего подобного в AppStore нет»

На сегодняшний день Наталией разработано 17 приложений, но пока все они доступны только на платформе iOS.

- Для Android надо переписывать игру на другой язык, - объясняет программист. - В принципе, я начала это делать, но требуется время. Когда ты работаешь, у тебя остается не так много времени на реализацию всего, что ты хочешь. Но я стараюсь.

Каждая разработанная Наталией игра – развивающая: в ней есть задания на логику, реакцию, достижение целей.

- Я считаю, что подобные игры помогают человеку перенести опыт в реальную жизнь. Как экономить деньги, как выстроить свою жизнь и прочее. Игры показывают, что важно учиться и развиваться, - говорит девушка.

После успеха дебютных приложений игры Наталии Хрулёвой стали скачивать еще охотнее. Люди уже знают, что ожидать от неё как от разработчика, и с нетерпением ждут премьер.

- Мне часто пишут: «Ну когда выйдет новая игра?». Людям интересно, потому что ничего подобного в AppStore нет. Я могу точно сказать, что мои игры уникальные, нацеленные на развитие мозгов, - объясняет успех своих приложений Наталия.

Стоимость любой игры – всего лишь 15 рублей. Плата вносится однократно, никаких подписок или абонентской платы не предусмотрено.

Сапожник с сапогами

Кроме развивающих игр Наталия создает полезные приложения. К таким, например, относится «Гардеробная». Коротко об истории его создания: Наталия искала для личного пользования приложение для учета собственного гардероба, но подходящего не нашла, и тогда решила разработать сама. Действительно, почему бы и нет?

- Я скачала около 10 приложений, и все они не подошли, потому что, когда загружаешь в них фото одежды, приложение раздувается в размерах, и у тебя начинает тормозить телефон. Поэтому было принято решение — написать свое. Главное отличие моего приложения от всех остальных в том, что даже если ты загрузишь тысячу фотографий, программа будет занимать на твоем телефоне очень мало места, потому что здесь используется облачное хранилище, - говорит программист.

Девушка уверяет: когда есть идея, любое дело делается быстро и, что называется, с огоньком. Это относится и к написанию приложений.

Научная деятельность

Сейчас Наталия Хрулёва занимается написанием научных статей на тему программирования. Её цель – поделиться информацией, передать свой опыт другим людям. В мечтах у Наталии – открыть школу по обучению программированию.

- Очень хочется, чтобы дети, а может, и взрослые заинтересовались новыми технологиями, потому что за ними будущее. Я наслаждаюсь ощущением, что я могу сама создавать что-то новое, что-то, чего еще не было, - говорит девушка.

Среди научных тем, над которыми работает Наталия, - «Исследование процессов разработки мобильных приложений», «Место и роль информационных технологий в управлении предприятием», «Разработка мобильных приложений с использованием облачных технологий программирования», «Проектирование и разработка многофункциональных мобильных приложений на платформе iOS с использованием Swift 3», «Об одном подходе в интеграции технологии MapKit в пользовательские интерфейсы Swift для представления пространственной информации в мобильных приложениях» и «Один подход к конвертированию кода мобильных приложений Java- Swift с использованием транс-компиляторов».

По словам Наталии, сейчас она сфокусировалась на написании научных работ, поэтому выпускает не так много игр.

- Я считаю, что чем больше человек развивается в своей сфере, тем больше у него уверенности. Прочитала, что надо обязательно тратить минут 30 в день на улучшение своих профессиональных качеств. Например, прочитать статью, прослушать мини-курс о нововведениях в языке, все это очень важно, - уверена она.

Что ж, к таким правильным словам и добавить нечего. Разве что пожелать Наталии успехов в её профессиональной деятельности и достижении новых целей!