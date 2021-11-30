Новогодние концерты 2021-2022 в Нижнем Новгороде: афиша, билеты, расписание

Куда сходить нижегородцам в новогодние праздники. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

В новогодние праздники нижегородцам не придётся скучать, помимо домашних посиделок с семьей и активного отдыха на морозе, можно будет посвятить время культурному досугу и окунуться в мир великолепной музыки.

«Комсомолка» представляет подробную афишу новогодних концертов 2021-2022 в Нижнем Новгороде и рассказывает, как и где выгодно купить билеты на главные музыкальные события.

Концерт «Старый год прошёл»

Цена за билет: 500 рублей.

Дата проведения: 19 декабря 13:00.

Место проведения: Нижегородская государственная консерватория им. М.И. Глинки.

Концерт классической музыки будет посвящён творчеству Баха, Маршана, Моцарта, Фрескобальди, Мессиана, Видора. Также во время выступления прозвучат рождественские импровизации на новогодние песни.

Концерт «С Новым годом!»

Цена за билет: 500-700 рублей.

Дата проведения: 18 декабря 17:00, 19 декабря 16:00, 22 декабря 18:30, 24 декабря 18:00, а также 7 и 8 января 2022 года в 16:00.

Место проведения: Дом Культуры «Красное Сормово».

На сцене перед нижегородцами представят новую праздничную концертную программу, которая продлится два часа. Участие в концерте примут заслуженный артист России Сергей Миндрин, дипломант Всероссийских конкурсов Владислав Биткин, ведущие солисты балета Музыкального театра им. В. Т. Степанова, а также Театр танца «Солнечный бестселлер».

Концерт «Новый год настает».

Цена за билет: 500-1200 рублей.

Дата проведения: 23 декабря 18:30.

Место проведения: Нижегородская государственная академическая филармония им. М.Ростроповича - Кремлевский концертный зал.

Концерт в эстрадном жанре, разрешён для зрителей с 12 лет.

Концерт «Кабаре джаз Италия».

Цена за билет: 1200-2500 рублей.

Дата проведения: 23 декабря 19:00.

Место проведения: Нижегородский Дом актёра им. В.В. Вихрова.

Новогодняя программа «Чао 2021! Рождество по-итальянски!» представляет собой некий ответ на популярное шоу Ивана Урганта CIAO 2020, которое произвело фурор не только в России, но и за рубежом.

Выступать перед нижегородцами будет коллектив прямиком из Италии, все они – участники телевизионных эфиров и многочисленных фестивалей. Яркое шоу будет посвящено итальянскому свингу с 1930-х по 1960-х годов, эпохе Дольче Вита (Сладкая жизнь).

На сцену выйдут известная итальянская певица Федерики Д'Андреа, римские музыканты Джузеппе Чивилетти, играющий на контрабасе, и Давиде Аннекьярико - виртуоз игры на фортепиано.

Концерт Алисы Мон.

Цена за билет: 800-2000 рублей.

Дата проведения: 7 января 2022 год 19:00.

Место проведения: Дворец Культуры «ГАЗ».

Звезда российской сцены и эстрадная певица Алиса Мон, которая многим известна такими хитами, как «Подорожник» и «Алмаз», приглашает нижегородцев на свой Рождественский концерт. В этом году певица запомнилась телезрителям ярким возвращением на сцену в таких телепроектах, как «Суперстар. Возвращение» и «ШоуМаскГоОн».

В середине зимы артистка предлагает согреть свои сердца музыкой, а также спеть и станцевать под песни, популярные уже несколько десятков лет.

Концерт ВИА «Синяя птица».

Цена за билет: 1000-1600 рублей.

Дата проведения: 8 января 2022 год 18:00.

Место проведения: Дворец Культуры «ГАЗ».

На рождественские праздники в Нижний Новгород приедет вокально-инструментальный ансамбль «Синяя птица» со своим бессменным руководителем Робертом Болотным. Нижегородцы смогут услышать песни, любимые несколькими поколениями, а также окунуться в новогодний фейерверк позитивных эмоций. Со сцены прозвучат такие композиции, как «Клён», «Так вот, какая ты», «Белый причал», «Где же ты была», «В 7 часов у Никитских ворот», «Я иду к тебе навстречу».

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