Ограничения в Нижнем Новгороде на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижегородской области продолжают фиксировать высокий уровень заболеваемости. В связи с этим в регионе действует целый ряд коронавирусных ограничений. Во многие общественные места невозможно попасть без QR-кода, а некоторые заведения и вовсе закрыты. Рассказываем, какие действуют ограничения в Нижнем Новгороде на 1 декабря 2021 года

Театры и ТЦ

В спортивные объекты, торговые центры и ТРЦ, в театр и на выставки по-прежнему можно будет попасть только с QR-кодом. Здесь разрешены антракты и работа буфетов. Кроме того, заполняемость зала увеличена до 70%. В спортивных объектах при вместимости до 6 тысяч человек, зал может быть заполнен на 70%, а свыше 6 тысяч мест – на 30%. Такие же нормы касаются и проводимых там концертов.

Кафе и рестораны

Владельцы кафе и ресторанов могут самостоятельно решать, пускать ли людей без QR-кодов. Если система кодов сохранится, то с них снимут запрет на проведение банкетов и требования по расстановке столов. И в отличие о ноября, работать теперь они могут круглосуточно.

Гостиницы

Право выбора предоставили и владельцам гостиниц. В случае отмены QR-кодов, заполняемость в них будет составлять не более 70%. Если же эта система сохранится, то гостиницу можно будет заселять полностью. Также приезжие теперь смогут посеиться в гостиницу на основании ПЦР-теста, срок действия которого не больше трех дней.

Фитнес-центры и бани

Здесь требование о QR-кодах отменяется полностью. Правда, требования к заполняемости высчитываются, исходя из количества квадратных метров на одного человека. К тому же, сохраняется обязательная предварительная запись.

Библиотеки и музеи

Здесь тоже руководству тоже предоставлено право выбора. Если система QR-кодов будет охранена, то в библиотеках отменят необходимость предварительной записи, а в музеях – разрешат проведение массовых мероприятий. Правда, при этом количество присутствующих будет высчитываться, исходя из расчета 4 квадратных метра на человека.

Кинотеатры и дельфинарии

Тем кинотеатрам, которые сохраняют систему QR-кодов, разрешено заполнять зал на 100%. Остальным – не более чем на 60%. Такая же система будет действовать и в дельфинариях.

Аттракционы и детские игровые комнаты

Для детских игровых комнат и аттракционов в случае допуска только при наличии QR-кодов и «Мультипассов» снижаются разрешенные требования к количеству человек на определенной площади. Вместо 10 квадратных метров на 1 человека допускается 4 квадратных метра на 1 человека.

Аптеки и продуктовые магазины

Они по-прежнему работают без ограничений – ни мультипассов, ни QR-кодов на входе не требуется. Правда, в помещении обязательно наличие маски. Также необходимо соблюдать социальную дистанцию.