Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 29 ноября 2021 года: Ещё у 719 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 29 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 212 923 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 719 новых случаев.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 183 685 жителей Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 433 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 29 ноября Фото: Яндекс

К сожалению, за последние сутки тридцать один человек не смог побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 800 человек.

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 086 человек), Санкт-Петербург (2 072 человека) и Московская область (2 046 человек).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беременные нижегородки смогут привиться от коронавируса на базе женских консультаций

Вакцинироваться они смогут с 22 недели беременности препаратом «Спутник V» (подробнее)

Поставка вакцины "Спутник Лайт" в Нижегородскую область ожидается до 5 декабря

Сейчас в регионе около 60 тысяч доз "Спутника Лайт" (подробнее)

Мелик-Гусейнов предупредил о новом штамме коронавируса

Министр здравоохранения Нижегородской области в очередной раз призвал нижегородцев вакцинироваться (подробнее)