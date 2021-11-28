«Уснул за рулем»: в Дзержинске столкнулись легковой автомобиль и большегруз Фото: "КП" Архив

Мужчина пострадал ДТП, случившемся днем 28 ноября на автодороге «М7 – Волга» в Дзержинске Нижегородской области. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, трагедия произошла на 389-390 километре автодороги в 12:45.

В пресс-службе ведомства сообщили, что предварительно водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» уснул за рулем и столкнулся с большегрузом, который был припаркован на обочине.

В результате удара пострадал водитель легкового автомобиля – его доставили в больницу.

– Погибших нет. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, – добавили в МВД региона.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, что в пятницу, 26 ноября, на проспекте Ленина Нижнего Новгорода произошло ДТП – на дороге столкнулись два легковых автомобиля. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погиб один человек.

По предварительной информации, водитель Шевроле с 5-летним стажем вождения не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Ауди.