В центре Нижнего Новгорода загорелся многоквартирный дом 28 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Многоквартирный дом загорелся в центре Нижнего Новгорода в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Происшествие произошло в 3-х этажном 2-х подъездном жилом доме по адресу улица Пискунова, 18 А. Дом является объектом культурного наследия регионального значения.

В центре Нижнего Новгорода загорелся многоквартирный дом 28 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

Так, сообщение о возгорании поступило в 11:25 по московскому времени. На момент прибытия сотрудников уже было задымление на 2 и 3 этажах дома.

Известно, что пожарно-спасательные подразделения привлекаются по рангу пожара №2. В 12:24 пожар локализован на площади 40 квадратных метров. Спасти удалось 5 человек, 12 человек эвакуировали из здания, детей среди них нет.

В центре Нижнего Новгорода загорелся многоквартирный дом 28 ноября Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области

- Открытых очагов пожара нет, имеются скрытые очаги (ведется проверка). Созданы 2 боевых участка, проложены 2 магистральные линии от пожарного гидранта, удаленность 100 м, работают 4 ствола «Б». Количество звеньев ГДЗС – 7, - уточнили в ведомстве.

В 12:51 объявлена ликвидация открытого горения. Разборка перекрытий и проверка помещений с помощью тепловизора продолжается.

Как сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области, двое пострадавших на пожаре находятся в тяжёлом состоянии. С ожогами и отравлением продуктами горения их госпитализировали в отделение реанимации Ожогового центра Университетской клиники ПИМУ.

Остальные подробности и причина пожара устанавливаются.