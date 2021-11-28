Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 28 ноября 2021 года: Ещё у 722 нижегородцев диагностировали коронавирус за сутки Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на 01:00 28 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 212 204 человека. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 722 новых случая.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 183 252 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 452 человека.

К сожалению, за последние сутки тридцать семь человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 769 человек.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 28 ноября Фото: Яндекс

По ежедневной заболеваемости COVID-19 Нижегородская область теперь занимает четвёртое место. Выше находятся Москва (3 430 человек), Санкт-Петербург (1 879 человек) и Московская область (1 867 человек).

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