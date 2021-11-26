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Новости компаний26 ноября 2021 11:30

Новая жизнь подстанции

Завершен капитальный ремонт двух трансформаторов главной электрической понизительной подстанции АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
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Новая жизнь подстанции

Новая жизнь подстанции

Подстанция «Заводская» получает электроэнергию напряжением 110 кВ от районной энергетической системы и распределяет ее уже с напряжением 10 кВ по подстанциям не только АО «АПЗ», расположенным практически в каждом корпусе завода, но и ряду потребителей города.

Силовые трансформаторы, которые являются «сердцем» подстанции, эксплуатировались с 1986 года и находились в неудовлетворительном состоянии. Поэтому было принято решение о капитальном ремонте, требовавшемся и по нормативам, и исходя из их фактического состояния.

– Чтобы сохранить полноценное электроснабжение предприятия, работы проводились поэтапно – сначала на одном трансформаторе, потом на другом, – рассказывает заместитель главного энергетика Илья Черных. – Они включали диагностику и ремонт каждого элемента оборудования, а также замену неисправных. В ходе работ была восстановлена герметичность трансформаторов; проведено обслуживание магнитопроводов, обмоток; выполнен ремонт устройства регулирования напряжения под нагрузкой, радиаторов охлаждения, термосифонного, воздухоосушительного фильтров; ремонт расширительного бака трансформаторного масла, вводов высокого и низкого напряжения; заменены вентиляторы охлаждения трансформаторов, газовые и струйные реле, указатели уровня масла и другое навесное оборудование и запорная арматура; произведен хроманализ трансформаторного масла, его осушка, чистка и дегазация; произведена обработка мест сколов, трещин, очистка металлоконструкций от грязи, ржавчины, а также покраска; полный комплекс электролабораторных испытаний перед запуском в работу и более 30 позиций обязательных работ по регламенту.

3 сентября был запущен трансформатор №1, 10 октября – №2, 20 октября ПС «Заводская» была запущена в штатном режиме на двух трансформаторах.

В планах – реконструкция системы релейной защиты и автоматики безопасности, а также открытого распределительного устройства. Но уже сейчас можно сказать, что выполненные работы по капитальному ремонту основного оборудования подстанции значительно повысили уровень надежности и бесперебойности электроснабжения предприятия.

Комментарий

Игорь Конев, главный энергетик АПЗ:

– Надежность и качество электроснабжения зависит не только от состояния оборудования и электрических сетей потребителей, к которым относится АО «АПЗ», но и от надежности электроснабжения сетевыми организациями. В 2021 году зафиксировано более десяти случаев нарушений в работе электрических сетей по причине выхода из строя оборудования сетевых организаций, что приводило либо к полному отключению завода, либо к частичному кратковременному. Каждое отключение электроснабжения заводских потребителей приводит к достаточно серьезным проблемам: браку в производстве, нарушению параметров микроклимата на участках, длительному включению оборудования после остановки и прочему. Проблема электроснабжения Арзамаса и всех потребителей, расположенных в районе, вышла на уровень Министерства энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Неоднократно проводились совещания, на которых озвучивались проблемы электроснабжения и пути их решения. Проведена тренировка по действиям, направленным на функционирование систем жизнедеятельности города в условиях прекращения электроснабжения.

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС