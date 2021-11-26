Секретов не держу

20 ноября фрезеровщик цеха №54 АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» Татьяна Орловская отметила 70-летний юбилей. За 52 года работы на предприятии она достигла больших трудовых успехов.

Свой путь на АПЗ Татьяна Николаевна начала в 1969 году, когда после окончания десяти классов пришла в заготовительный цех. Затем вместе с другими молодыми ребятами по направлению от предприятия поступила в заводской учебно-производственный комбинат, чтобы освоить профессию токаря.

– Я была очень любопытная, – рассказывает Татьяна Орловская. – Всем интересовалась, спрашивала, если что-то не получалось. Старалась вникнуть в суть дела, чтобы довести деталь до идеального состояния. На участке работали дружно, знали, что делаем одно дело, поэтому при необходимости каждый был готов друг другу помочь. Через два месяца мне дали самоконтроль. Сначала отказывалась, потому что сомневалась в своих силах, понимала, что это большая ответственность. Переживала, постоянно перепроверяла за собой, ведь детали изготавливала для спецтехники.

Татьяна Николаевна 28 лет трудилась токарем, а в 1997-м перешла на фрезерный станок. Специфику профессии знала. Сразу стала работать с личным клеймом.

На токарно-часовом участке таких специалистов по пальцам можно пересчитать. Поэтому новые или особо ответственные детали дают осваивать Татьяне Орловской.

– Мой главный помощник в работе – станок, – говорит Татьяна Николаевна, – знаю его от и до. По жужжанию могу определить, если что-то не так, и сразу бегу к механику. Когда настроение хорошее, пою про себя – так смена пролетает быстрее. Считаю себя коренной заводчанкой, на АПЗ уже больше полувека, мне есть чем гордиться. Секретов не держу, делюсь опытом с учениками и сама работаю, как учили наставники.

Проходная АПЗ

Мнение

Евгения Игумнова, старший мастер токарно-часового участка цеха №54:

– Знаю Татьяну Николаевну 18 лет. Когда работала технологом, по всем возникающим вопросам обращалась только к ней. Она подробно разъясняла все нюансы обработки деталей, подсказывала, какое приспособление необходимо изготовить. Татьяна Николаевна всегда на позитиве, шутит, даже в тех ситуациях, когда другие бурчат себе под нос. У нее много энергии, сидеть без дела точно не может. В своей профессии она нашла себя.

Наталья Глазунова

Фото Елены Галкиной