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Новости компаний26 ноября 2021 11:20

Утвердили эталон

Наличие эталонов является неотъемлемой частью поверки средств измерений
Источник:kp.ru
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Эталон для поверки ротаметров с местными показаниями для измерения расхода жидкости в цехе №55

Эталон для поверки ротаметров с местными показаниями для измерения расхода жидкости в цехе №55

Служба метрологии АО «Арзамасский приборостроительный завод им. П.И. Пландина» получила право проводить первичную поверку ротаметров.

Это стало возможным благодаря приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) №2279 от 13.10.2021 г., которым был утвержден рабочий эталон единицы объемного расхода жидкости 3 разряда в диапазоне значений от 0,0179 до 0,4189 м3/ч.

Наличие эталонов является неотъемлемой частью поверки средств измерений, с их помощью подтверждаются установленные связи эталонов службы метрологии с государственными первичными эталонами. С 2013 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ №734 от 23.09.2010г. служба метрологии провела аттестацию 267 средств измерений в качестве эталонов.

Имея в своем арсенале утвержденные эталоны, служба метрологии АО «АПЗ» может проводить периодическую поверку средств измерений, используемых на предприятии, а также первичную поверку при выпуске из производства в соответствии с областью аккредитации.

Екатерина Ядрова

Фото Александра Барыкина

БИЗНЕС-ПРЕСС