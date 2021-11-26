История Арзамаса и АПЗ. Олень и «Малыш»

В 1983 году отдел капитального строительства Арзамасского приборостроительного завода сдал в эксплуатацию очередной объект – жилой дом на улице Парковой, №1. 69 счастливых семей приборостроителей получили в нем квартиры.

Авантюра с оленем

Это обычный девятиэтажный дом, построенный по типовому проекту Дзержинского проектного института. И все-таки была у него одна отличительная черта: на фасаде здания из красного кирпича выложена фигура оленя. Такой творческий подход к работе проявили строители бригады Александра Саблукова, а руководил участком Юрий Новиков.

– Был у меня на участке отличный каменщик 5 разряда Борис Козлячков, – вспоминает Юрий Николаевич. – Он только вернулся из отпуска в Сочи. Там на одном из зданий увидел оленя, тут же взял обычный тетрадный листок в клетку и перерисовал его по кирпичикам. Идею украсить дом в бригаде поддержали. Но я-то понимал, что на согласование этого вопроса с начальством уйдет не один день. А решение надо было принять сразу – либо сейчас, либо никогда. Тогда договорились всей бригадой встать на стену и как можно быстрее приступить к работе.

Машины с раствором на стройку шли одна за другой. Люди работали без обеда. И вот к 14 часам фигура была практически готова, не хватало лишь рогов. Тут на строительную площадку внезапно приехал главный архитектор города, увидел нашу самодеятельность и сообщил об этом руководству ОКСа. Стройку остановили.

Меня срочно вызвали на партсобрание. Ругали часа полтора, хотели выгнать из партии (но я там не состоял), лишить премии и даже уволить. Повезло, что наказание осталось лишь на словах.

На следующий день на строительную площадку приехали Павел Иванович Пландин и секретарь горкома Иван Петрович Скляров. Осмотрев объект, они не просто поддержали строителей, а даже высказали претензию главному архитектуру, что инициатива по украшению фасадов зданий идет от рабочего класса, а не от городской архитектуры.

Оленя оставили, доделали недостающие элементы, а на фасаде жилого дома, ближе к крыше, еще добавили зубцы из красного кирпича. Такое же украшение потом появилось и на магазине детских товаров «Малыш». Получилось красиво и необычно для города.

Заветный ордер

На стройках жилых домов тогда работали приборостроители из разных подразделений, стоявшие в очереди на улучшение жилищных условий. Дом на Парковой был не исключением. Заводчане приходили на стройку в качестве подсобных рабочих. Среди них был и Капитон Фёдорович Ратин, который трудился в цехе №65 токарем-расточником.

– В очереди на квартиру мы стояли долго, – рассказывает его жена Валентина Фёдоровна. – Ждали трехкомнатную. Муж ходил на отработку каждый день после смены и в выходные. Однажды пришел с завода и сказал, что дали ордер, и мы пошли смотреть квартиру. Нам показалось, что все такое большое, просторное, ведь до этого мы ютились в одной комнате. На стенах – обои, на полу линолеум, все было готово к встрече жильцов. Новоселье справляли с соседями сверху. Мы и сейчас живем в этой квартире, здесь выросли и наши дети.

В магазине «Малыш»

Детский магазин

Заводчане приложили руку и к строительству известного и любимого не одним поколением арзамасцев магазина детских товаров «Малыш». Он располагался с торца «дома с оленем». Открытие состоялось 23 апреля 1984 года.

Магазин сдавали полностью укомплектованным витринами, стеллажами, складом для хранения товара, двумя лифтами, транспортером, рельсовой дорожкой, имелась комната отдыха для персонала. Торговая площадь магазина составляла 569 кв. метров. По воспоминаниям Юрия Новикова, продавцы были очень благодарны строителям, ведь до этого они ютились в маленьком помещении в Гостином ряду.

– На открытии магазина от завода присутствовал начальник цеха №65 Павел Михайлович Дубков, – рассказал Юрий Николаевич. – А первыми покупателями стали строители и их семьи. Я купил там себе две рубашки – с планками и погонами.

Ассортимент товаров магазина «Малыш» насчитывал более трех тысяч наименований, 90% которых были отечественных производителей. Работали три секции: «Игрушки», «Трикотаж-обувь», «Швейные изделия».

Многие арзамасцы хорошо помнят этот магазин. Особенно необыкновенным он был в преддверии новогодних праздников. Ребятня с соседних улиц бегала смотреть на елочные украшения, которые казались сказочно красивыми. Продавцы складывали игрушки в бумажные пакеты и отдавали покупку лишь после того, как в кассе пробьют чек. Пробраться к прилавкам было непросто: народу в «Малыше» всегда было много.

В магазине «Малыш»

Ушли в историю

Дому №1 на улице Парковой уже 38 лет. Здесь по-прежнему живут приборостроители, ветераны, которые когда-то принимали участие в его строительстве.

А олень – это уже история. Несколько лет назад фасад здания утеплили, и оленя спрятали за серой стеной. Да и вместо магазина «Малыш» теперь другая торговая точка.

Цифры:

194 объекта было построено АПЗ с 1957 по 1993 год:

• 74 жилых дома

• 6 общежитий

• 14 детских садов

• 2 школы

• 41 учреждение соцсферы

• 57 производственных корпусов

Наталья Глазунова

Фото автора, из архивов ОВСиМК и директора магазина «Малыш» Елены Шипуновой