Праздник – прекрасный повод для стихов

Стихи к Дню матери, написанные сотрудниками Арзамасского приборостроительного завода

Отдохнула...

Ведущий инженер-программист ТОМ службы главного технолога АПЗ Анна Прусакова, жена и мама двоих сыновей, недавно сочинила юмористическое стихотворение о нелегкой женской доле.

– Оно о том, что, если дашь себе время на отдых, то дела придется делать ночью, – говорит Анна. – Вот если бы ты отдыхала, а суп сам варился… Опубликовала стихотворение в соцсетях и набрала больше полутора тысяч просмотров, получила много приятных отзывов. Видимо, попала в точку. Надеюсь, что и коллегам по заводу стих тоже понравится.

Когда же этот долгий день закончится?

Дела я не закончу все равно.

О господи, ну как же сильно хочется

Сбежать и просто вечером сходить в кино!

Неважно, что там – драма иль комедия,

Я не была нигде уже давно.

Устроюсь я уютно в мягком кресле,

Что там покажут – в общем, все равно…

Все бросила, и вот я в кинозале –

Укрылась в мягком кресле от забот.

Фильм начинается, и титры побежали.

Ура, сейчас я отдохну, уже вот-вот.

И на экране замелькали тени,

Какой-то там закрученный сюжет…

Я сумку положила на колени.

Звонил ребенок? Фух, пока что нет.

А в фильме что-то явно происходит:

Куда-то все несутся и вопят…

А я все думаю – приду сегодня поздно,

А дома все голодные сидят…

Уже почти что час сижу я в кресле,

Пытаюсь за сюжетом уследить.

А в голове сидит, ну хоть ты тресни:

В кастрюлях пусто, надо суп сварить,

Еще успеть проверить все уроки,

Дыру в кармане на штанах зашить,

И на работе поджимают сроки…

Когда ж ты перестанешь так вопить?

Вы успокойте кто-то эту бабу!

Какой придурок роль ее писал?

Ему бы часть моих проблем хотя бы,

Посмотрим, как бы он тогда орал!

Ну кто же написал такой сценарий?

Как можно столько времени тянуть?

Скорее разбирайтесь, что в финале,

Давайте завершайте как-нибудь!

Сижу я в кресле, словно на иголках:

Так много времени зазря ушло…

На завтра не поглажена футболка…

В кино меня зачем-то понесло…

Ну наконец-то все, показ окончен.

Домой, как ненормальная, лечу.

Дела не переделать мне до ночи.

В кино я что-то больше не хочу…

Наутро на работу чуть живая…

«Ты, говорят, в кино вчера была?

Все пишут, что комедия смешная…»

Кино? Не знаю. Я не поняла.

Мама – это добро

Любой праздник – прекрасный повод для стихов. В этом уверена почетный ветеран труда АПЗ Любовь Вольнова. Ко всем важным датам, событиям она старается сочинить несколько строк. Такой праздник, как День матери, Любовь Константиновна просто не могла обойти стороной.

Мама – это любовь и добро,

Что на свете превыше всего!

От рожденья на всем пути

Лучше ее никого не найти!

Ребенок родился – от первого крика

Он под защитой ее великой.

Всему научит, поможет, спасет,

Под крыло в свое время возьмет.

Слава ее беззаветной любви!

В сердце своем навек сохраним.

Пусть не померкнет забота о ней.

Нет никого на земле родней!