К Дню матери. «Моё большое счастье»

«Нам нравится снимать забавные видео, которые потом выкладываем в соцсети. Еще ходим на совместные фотосессии. Приятно пересматривать эти чудесные снимки и наблюдать, как дети растут и взрослеют»

При виде яркой и эффектной Юлии Суховой, слесаря-сборщика цеха №49 Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина, трудно поверить, что она многодетная мама. В преддверии самого трогательного праздника – Дня матери – мы попросили рассказать ее о буднях молодой женщины, у которой трое детей.

О детях

– Всегда мечтала минимум о двоих детях, как было и в моей семье, где я росла с братом, – начала рассказ Юлия. – В 21 год встретила человека, с которым мне захотелось создать семью и родить детей. И у нас появились Ксения (16 лет), Кристина (8 лет) и Кирилл (6 лет).

Так сложилось, что сейчас воспитываю детей одна. Но я не унываю, ведь быть мамой – большое счастье!

О режиме дня

Забот с детьми много, но при желании можно успеть все! Встаю в 4.30, а вот спать ложусь в районе полуночи. Отдыхаю только во сне, остальное время – режим нон-стоп.

В будни распорядок дня почти всегда одинаковый: утром детский сад и на работу. Вечером отвожу детей на тренировку. Потом ужин и уроки. В выходные – уборка, стирка, готовка. Обязательно прогулка с детьми и тренировка: пробежка или тренажерный зал.

Не стесняюсь просить помощи у своей мамы и старшей дочки. Мама работает шеф-поваром, бывает, готовит для нас. А Ксения всегда откликается на мои просьбы посидеть с младшими. Если есть время, она отводит их на тренировку, помогает делать уроки, занимается домашними делами.

О семейных правилах

Уверена, что в семье, где много детей, нужно придерживаться ряда правил, они помогают поддерживать мир и чистоту в доме. Любой прием пищи – только на кухне за обеденным столом. Каждый обязательно моет за собой посуду. Младшие дети убирают свои игрушки. В нашем доме запрещено драться. Принято помогать друг другу, любить и уважать.

В будни режим строгий, никаких послаблений. Но когда есть повод, балую своих ребятишек. Например, на дни рождения мы ходим в кафе, где я позволяю заказать детям все, что они пожелают.

О воспитании

Воспитываю детей по-разному. Девочек с детства приучаю быть хорошими хозяйками. При этом часто хвалю, говорю, что они самые красивые.

В сыне воспитываю ответственность. Даю ему поручения, например, донести из магазина пакеты с продуктами, вынести мусор. Папа помогает ему узнать, как устроены автомобили, и учит разным другим «мужским» делам. Когда он собирал новый стол, то дал Кирюше попробовать закрутить несколько шурупов. Сыну понравилось.

Несмотря на ежедневную загруженность, важно уделить внимание каждому ребенку: выслушать, дать совет, поиграть.

Но самое главное – показываю собственным примером, что нужно хорошо учиться и много трудиться.

Юлия сама любит спорт и приобщает к нему детей

О спорте

Детям спорт нужен однозначно! Он закаляет, дисциплинирует, учит преодолевать трудности и стремиться к большему. Я увлеклась лыжами еще в детстве. Мои дети тоже занимаются в лыжной секции. У всех уже есть успехи. Старшей дочке нравится кататься на лыжах, средней – на лыжероллерах, а сын больше всего любит бег. Кроме этого, все вместе мы катаемся на коньках, велосипедах, плаваем, ходим в тренажерный зал.

О любви

Как и любая мама, сталкиваюсь с трудностями в отношениях с детьми, но всегда нахожу способы их разрешения. У Ксении подростковый период. Стараюсь понимать и принимать ее, быть не просто мамой, а подругой.

И с младшими случаются непростые ситуации в отношениях. Например, средняя дочка ревнует к младшему брату, но я постоянно говорю и показываю ей, что люблю всех одинаково сильно!

Любовь и счастье в нашей дружной семье перекрывают все сложности. Быть мамой троих детей здорово! Они – вся моя жизнь, мое сердце и душа!

Беседовала Екатерина Ядрова

Фото из личного архива Юлии Суховой