Прочитал сам – передай другому

Директор музея истории АПЗ Лилия Сорокина расставляет книги, которые принесла почетный ветеран завода Наиля Зюзина

В АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина» новая акция – буккроссинг.

Идея привлечь заводчан к международному общественному движению буккроссинга возникла после того, как почетный ветеран АПЗ Наиля Зюзина, в прошлом активный член заводского общества книголюбов, передала в музей истории предприятия больше 70 книг из домашней библиотеки.

– В советские годы хорошие книги были дефицитом, достать их было не так-то просто. А в каждой квартире обязательно должны были быть шкафы с книгами. Этим гордились. Но и читать наше поколение любило, – рассказала Наиля Гарифовна. – Буду рада, если книги из нашей семейной библиотеки тоже кому-то пригодятся.

Именно в этом и заключается суть популярного международного общественного движения буккроссинга: книги должны не пылиться на полках, а приносить пользу. Другими словами, это «живая библиотека». Человек оставляет в общественном месте книгу, чтобы ее смог взять и прочесть другой человек, а после прочтения точно так же оставить следующему.

Кстати. Практика книгообмена не новая для АПЗ. В заводской газете «Новатор» за 1981 год есть такое объявление: «Правление заводского клуба книголюбов извещает всех любителей книги, что с 1 марта в клубе будет открыт обмен интересной и редкой литературой. Каждый может предложить для обмена свои экземпляры с перечнем желаемой литературы».

Ирина Балагурова

Фото Александра Барыкина