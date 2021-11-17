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Общество17 ноября 2021 7:46

«Ходит в балахоне, с посохом и в маске»: Куда пропал таинственный владелец нижегородского «дома с иконами»

«Комсомолка» выяснила, как пандемия изменила жизнь «карающего бога»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
«Ходит в балахоне, с посохом и в маске»: Куда пропал таинственный владелец нижегородского «дома с иконами».

«Ходит в балахоне, с посохом и в маске»: Куда пропал таинственный владелец нижегородского «дома с иконами».

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Долгие годы одной из самых страшных городских легенд в Нижнем Новгороде был загадочный дом № 29 по улице Нижегородской. Или, как окрестили его горожане, «дом с иконами». Этот двухэтажный коттедж, обвешанный черепами животных и гобеленами с изображениями святых, неизменно наводил ужас и на местных жителей, и на случайных прохожих.

Пугающие легенды

На своем подворье таинственный владелец дома содержал десятки животных – кур, кроликов, коз. Кого у него только не было! Злые языки поговаривали, что своих питомцев он периодически приносит в жертву темным силам. И, надо сказать, поводы для таких слухов действительно были – животные у «колдуна» были сплошь хромые и больные. Еще больше, чем скотный двор в центре города, нижегородцев пугал странный антураж дома: диковинные статуэтки древнеегипетских богов, иконы во всю стену и надписи «карающий бог». Дополняли картину церковные песнопения и визг животных. Обеспокоенные соседи годами обивали пороги всевозможных инстанций, но дело с мертвой точки не двигалось.

- На людей он не нападает, соседям не угрожает, в секту никого не вербует, - разводил руками участковый. - Даже свои церковные песнопения после десяти вечера не включает! За что же мне его к ответственности привлекать? Ну а что дом у него странный - так ведь у нас у всех свои вкусы…

Все изменилось осенью 2019 года. Именно тогда в дом Виктора Ярмина (как оказалось, именно так зовут «карающего бога» - прим. Ред.) нагрянули зоозащитники.

Путь к сердцу колдуна

- В середине ноября мне позвонили знакомые и сказали, что на Нижегородской улице издеваются над животными: проводят над ними колдовские ритуалы, отрезают лапки и морят голодом, - рассказывает волонтер Лариса Саплина. - Разумеется, я не могла остаться в стороне и решила наведаться в гости к предполагаемому живодеру.

Захватив с собой подругу, зоозащитница пришла к хозяину загадочного дома. Гостей старец встретил во всей своей устрашающей красе: включил песнопения погромче, надел выходной колдовской балахон с капюшоном, сыпал проклятиями и даже продемонстрировал на камеру какой-то непонятный ритуал.

Волонтерам первым удалось найти путь к сердцу "колдуна".

Волонтерам первым удалось найти путь к сердцу "колдуна".

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако волонтеров вся эта ересь мало впечатлила. Куда сильнее их беспокоило состояние животных – большинство из них были крайне истощены и серьезно больны. Кое-как Ларисе и ее подругам удалось уговорить Виктора отдать своих животных на лечение и в добрые руки. На удивление тот согласился на их условие, а потом и вовсе открыл девушкам свою таинственную душу.

- Оказалось, что перед нами был совершенно одинокий человек, с которым мало кто общался и которому совсем никто не помогал, - рассказывает Лариса Саплина. - В результате он ушел в глухую оборону, скрывшись за маской «карающего бога». В действительности же это оказался очень добрый и отзывчивый человек, который увидел в нас друзей и пошел нам навстречу.

Как пали злые чары

Жизнь у Виктора Ярмина действительно не складывалась. В начале 90-х он открыл первую в Нижнем Новгороде автомойку, обзавелся семьей. Но потом все пошло под откос: семья распалась, бизнес после «наезда» братков закрылся.

- Очень я на людей тогда обозлился, - рассказывает Виктор Ярмин. - Ведь меня, по сути, разорили. Ни маме я не смог помочь, ни детям алименты платить - остался без гроша за душой. Вот и взялся проклятиями сыпать: выписал имена своих врагов, стал их проклинать и иголками тыкать. Знал я, что бабушка у меня была какая-то ведунья, людей лечила - ее даже колдуны боялись. Вот и решил, что и у меня есть эта сила. Да только что там - маскарад один!

Все пугающие надписи с фасада дома уже исчезли.

Все пугающие надписи с фасада дома уже исчезли.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С тех пор в доме Виктора Ярмина не появлялись ни друзья, ни враги. Вскоре этот маскарад приобрел действительно пугающие черты. Вера в бога переросла в коллекционирование гобеленовых икон, стремление нагнать ужас на своих врагов - в украшение фасада черепами и окровавленными косами. Волонтеры стали, пожалуй, первыми людьми, решившимися заглянуть в его приют. После этого сюда зачастили и журналисты, и общественники. После вмешательства депутата Александра Курдюмова владельцу «дома с иконами» удалось восстановить свою автомойку и понемногу наладить общение с людьми. Он убрал иконы с фасада и закрасил пугающие надписи на заборе. Вскоре у него даже появились свои поклонницы.

- Зимой 2019 года сразу три дамы пытались отыскать путь к его сердцу, - рассказывает Лариса Саплина. – Мы были на этих свиданиях: дамы всячески старались понравиться, пытались угодить и ему, и его друзьям. Но не сложилось – он уверяет, что семейная жизнь не для него.

А вот внутри дом почти не изменился.

А вот внутри дом почти не изменился.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впрочем, это не помешало Виктору постепенно наладить связь с внешним миром. Девушки-волонтеры и сердобольные нижегородцы смогли стать для него настоящими друзьями.

- Мы даже в ночной клуб вместе сходили, - смеются зоозащитницы. – Видели бы вы, как он отплясывает! Ему очень понравилось. Стало видно, что он понемногу вливается в общество.

Боится пандемии

Однако начавшаяся вскоре пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь владельца «дома с иконами». Как оказалось, напугавший весь Нижний Новгород человек сам до смерти боится…вируса.

- Только открывшуюся автомойку Витя с началом пандемии сразу прикрыл, - рассказывает Лариса Саплина. – Он опасается заражения. Поэтому пока он живет на пенсию и на деньги от сдачи квартиры. Вживую сейчас вообще ни с кем не общается! Даже с нами говорит только по телефону – соблюдает самоизоляцию. Он уже и прививку сделал, обе дозы. Но все равно боится.

Сам Виктор Ярмин теперь не выходит из дома без крайней необходимости.

Сам Виктор Ярмин теперь не выходит из дома без крайней необходимости.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» попыталась дозвониться до таинственного владельца «дома с иконами». Но, увы, к личным встречам он действительно не готов.

- Дела у меня нормально, только давление скачет, - признается по телефону Виктор Ярмин. – Но встречаться не буду, все после пандемии. Вирус-то никто не отменял!

Впрочем, иногда бывший «карающий бог» на улицу все же выбирается – в основном, на рынок или до ближайшего магазина. Но при этом надевает всю свою амуницию.

Дом "с иконами" теперь не узнать - нет ни икон, ни страшных надписей.

Дом "с иконами" теперь не узнать - нет ни икон, ни страшных надписей.

Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я его встретила как-то на рынке, чуть в обморок не упала, - смеется Лариса. – Он в черном балахоне, черных перчатках, черной маске – и с посохом! От него все торговцы разбегаются! А он со всеми здоровается, разговаривает, но с соблюдением дистанции.

Так что если вдруг вы встретите его на улице, не пугайтесь. Самый странный нижегородец напуган больше вашего – он опасается вирусов, рукопожатий и личных встреч.

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