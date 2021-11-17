«Ходит в балахоне, с посохом и в маске»: Куда пропал таинственный владелец нижегородского «дома с иконами». Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Долгие годы одной из самых страшных городских легенд в Нижнем Новгороде был загадочный дом № 29 по улице Нижегородской. Или, как окрестили его горожане, «дом с иконами». Этот двухэтажный коттедж, обвешанный черепами животных и гобеленами с изображениями святых, неизменно наводил ужас и на местных жителей, и на случайных прохожих.

Пугающие легенды

На своем подворье таинственный владелец дома содержал десятки животных – кур, кроликов, коз. Кого у него только не было! Злые языки поговаривали, что своих питомцев он периодически приносит в жертву темным силам. И, надо сказать, поводы для таких слухов действительно были – животные у «колдуна» были сплошь хромые и больные. Еще больше, чем скотный двор в центре города, нижегородцев пугал странный антураж дома: диковинные статуэтки древнеегипетских богов, иконы во всю стену и надписи «карающий бог». Дополняли картину церковные песнопения и визг животных. Обеспокоенные соседи годами обивали пороги всевозможных инстанций, но дело с мертвой точки не двигалось.

- На людей он не нападает, соседям не угрожает, в секту никого не вербует, - разводил руками участковый. - Даже свои церковные песнопения после десяти вечера не включает! За что же мне его к ответственности привлекать? Ну а что дом у него странный - так ведь у нас у всех свои вкусы…

Все изменилось осенью 2019 года. Именно тогда в дом Виктора Ярмина (как оказалось, именно так зовут «карающего бога» - прим. Ред.) нагрянули зоозащитники.

Путь к сердцу колдуна

- В середине ноября мне позвонили знакомые и сказали, что на Нижегородской улице издеваются над животными: проводят над ними колдовские ритуалы, отрезают лапки и морят голодом, - рассказывает волонтер Лариса Саплина. - Разумеется, я не могла остаться в стороне и решила наведаться в гости к предполагаемому живодеру.

Захватив с собой подругу, зоозащитница пришла к хозяину загадочного дома. Гостей старец встретил во всей своей устрашающей красе: включил песнопения погромче, надел выходной колдовской балахон с капюшоном, сыпал проклятиями и даже продемонстрировал на камеру какой-то непонятный ритуал.

Волонтерам первым удалось найти путь к сердцу "колдуна". Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Однако волонтеров вся эта ересь мало впечатлила. Куда сильнее их беспокоило состояние животных – большинство из них были крайне истощены и серьезно больны. Кое-как Ларисе и ее подругам удалось уговорить Виктора отдать своих животных на лечение и в добрые руки. На удивление тот согласился на их условие, а потом и вовсе открыл девушкам свою таинственную душу.

- Оказалось, что перед нами был совершенно одинокий человек, с которым мало кто общался и которому совсем никто не помогал, - рассказывает Лариса Саплина. - В результате он ушел в глухую оборону, скрывшись за маской «карающего бога». В действительности же это оказался очень добрый и отзывчивый человек, который увидел в нас друзей и пошел нам навстречу.

Как пали злые чары

Жизнь у Виктора Ярмина действительно не складывалась. В начале 90-х он открыл первую в Нижнем Новгороде автомойку, обзавелся семьей. Но потом все пошло под откос: семья распалась, бизнес после «наезда» братков закрылся.

- Очень я на людей тогда обозлился, - рассказывает Виктор Ярмин. - Ведь меня, по сути, разорили. Ни маме я не смог помочь, ни детям алименты платить - остался без гроша за душой. Вот и взялся проклятиями сыпать: выписал имена своих врагов, стал их проклинать и иголками тыкать. Знал я, что бабушка у меня была какая-то ведунья, людей лечила - ее даже колдуны боялись. Вот и решил, что и у меня есть эта сила. Да только что там - маскарад один!

Все пугающие надписи с фасада дома уже исчезли. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С тех пор в доме Виктора Ярмина не появлялись ни друзья, ни враги. Вскоре этот маскарад приобрел действительно пугающие черты. Вера в бога переросла в коллекционирование гобеленовых икон, стремление нагнать ужас на своих врагов - в украшение фасада черепами и окровавленными косами. Волонтеры стали, пожалуй, первыми людьми, решившимися заглянуть в его приют. После этого сюда зачастили и журналисты, и общественники. После вмешательства депутата Александра Курдюмова владельцу «дома с иконами» удалось восстановить свою автомойку и понемногу наладить общение с людьми. Он убрал иконы с фасада и закрасил пугающие надписи на заборе. Вскоре у него даже появились свои поклонницы.

- Зимой 2019 года сразу три дамы пытались отыскать путь к его сердцу, - рассказывает Лариса Саплина. – Мы были на этих свиданиях: дамы всячески старались понравиться, пытались угодить и ему, и его друзьям. Но не сложилось – он уверяет, что семейная жизнь не для него.

А вот внутри дом почти не изменился. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Впрочем, это не помешало Виктору постепенно наладить связь с внешним миром. Девушки-волонтеры и сердобольные нижегородцы смогли стать для него настоящими друзьями.

- Мы даже в ночной клуб вместе сходили, - смеются зоозащитницы. – Видели бы вы, как он отплясывает! Ему очень понравилось. Стало видно, что он понемногу вливается в общество.

Боится пандемии

Однако начавшаяся вскоре пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в жизнь владельца «дома с иконами». Как оказалось, напугавший весь Нижний Новгород человек сам до смерти боится…вируса.

- Только открывшуюся автомойку Витя с началом пандемии сразу прикрыл, - рассказывает Лариса Саплина. – Он опасается заражения. Поэтому пока он живет на пенсию и на деньги от сдачи квартиры. Вживую сейчас вообще ни с кем не общается! Даже с нами говорит только по телефону – соблюдает самоизоляцию. Он уже и прививку сделал, обе дозы. Но все равно боится.

Сам Виктор Ярмин теперь не выходит из дома без крайней необходимости. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

«Комсомолка» попыталась дозвониться до таинственного владельца «дома с иконами». Но, увы, к личным встречам он действительно не готов.

- Дела у меня нормально, только давление скачет, - признается по телефону Виктор Ярмин. – Но встречаться не буду, все после пандемии. Вирус-то никто не отменял!

Впрочем, иногда бывший «карающий бог» на улицу все же выбирается – в основном, на рынок или до ближайшего магазина. Но при этом надевает всю свою амуницию.

Дом "с иконами" теперь не узнать - нет ни икон, ни страшных надписей. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

- Я его встретила как-то на рынке, чуть в обморок не упала, - смеется Лариса. – Он в черном балахоне, черных перчатках, черной маске – и с посохом! От него все торговцы разбегаются! А он со всеми здоровается, разговаривает, но с соблюдением дистанции.

Так что если вдруг вы встретите его на улице, не пугайтесь. Самый странный нижегородец напуган больше вашего – он опасается вирусов, рукопожатий и личных встреч.

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