Коронавирус в Нижнем Новгороде, последние новости на 17 ноября 2021 года: Давид Мелик-Гусейнов заявил о тяжелом течении при повтором заболевании COVID-19 Фото: Иван Макеев

По данным на 01:00 17 ноября 2021 года, общее число зараженных COVID-19 в Нижегородской области составляет 203 839 человек. Только за минувшие сутки на территории региона было выявлено 774 новых случая заражения.

Также, с начала пандемии переболели коронавирусом уже 178 235 жителя Нижегородской области. Число новых выздоровевших пациентов за сутки составило 489 человек.

К сожалению, за последние сутки тридцать девять человек не смогли побороть коронавирусную инфекцию, число умерших сейчас составляет уже 8 343 человека.

Статистика заражённых коронавирусом в Нижегородской области на 17 ноября Фото: Яндекс

Сейчас наибольшее количество заболевших covid-19 в регионе после Нижнего Новгорода по-прежнему находится в г. Дзержинск (18 482) и г. Бор (10 078), а наименьшее количество зараженных человек – в Первомайском (352) и Спасском районах (400). Районом Нижнего Новгорода с наибольшим количеством зафиксированных случаев заражения коронавирусной инфекцией является Автозаводский (19 052), за прошедшие сутки там выявили 54 новых случаев.

Нижегородская область сейчас все также занимает четвертое место ежедневной заболеваемости коронавирусом. Так, на первых трех местах находятся Москва (2 606 новых случаев), Санкт-Петербург (3 131 новый случай) и Московская область (2 043 новых случая).

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