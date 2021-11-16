Иномарка сбила женщину с двумя детьми на переходе в центре Нижнего Новгорода

Светофор на этом перекрестке не работал. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде иномарка сбила на переходе 34-летнюю женщину с двумя детьми. ДТП произошло утром 15 ноября на пересечении улиц Варварской и Октябрьской, недалеко от концертного зала «Юпитер», сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Женщина с двумя детьми - мальчиком десяти лет и девочкой шести лет - переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, когда их сбил автомобиль Mitsubishi. За рулем машины находился 37-летний мужчина со стажем вождения 11 лет, - рассказали в правоохранительных органах.

В результате пострадавшие были доставлены в больницу, где у них были диагностированы ушибы. Женщина и мальчик ударились ногами, а девочка головой. К счастью, травмы оказались не столь серьезными, и госпитализация им не потребовалась. После осмотра медиками все пострадавшие были отпущены домой.

Авария случилась в центре Нижнего Новгорода. Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что светофор на этом оживленном участке, конечно, есть, но вчера он не работал в связи с отсутствием электропитания. Как сообщает Центр организации дорожного движения Нижнего Новгорода, сегодня проблема сохраняется.

- Будьте внимательны при движении на этом перекрестке, пропускайте пешеходов на пешеходном переходе. Пешеходам необходимо убедиться в безопасности перехода! - напоминают в ЦОДД.

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Момент наезда попал на камеры видеонаблюдения и, судя по кадрам, понять, каким образом водитель не заметила пешехода, становится довольно трудно (подробности).